محافظ مطروح يتفقد الشواطئ العامة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى (صور)

أجرى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، جولة تفقدية على شاطئ مطروح العام بمرسى مطروح، وذلك للوقوف على احتياجات وآراء أهالي مطروح والمصطافين بالشاطئ، وكذلك متابعة أى شكاوى خاصة بالشواطئ والرد عليها في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك غدًا الأحد، بالتزامن مع بدء موسم الصيف السياحى واستمرار توافد زوار المحافظة ومصطافيها.

واستمع محافظ مطروح، لعدد من رواد الشاطئ الذين أشادوا بجهود تطوير المحافظة واستمتاعهم بالمياه الفيروزية وحسن التعامل وتوافر الخدمات.

وأكد أن الجهاز التنفيذى وكافة الجهات بالمحافظة تبذل قصارى جهدها من أجل الإسراع في حل أى مشكلات أو عقبات، وخاصة مع قرب حل أزمة نقص مياه الشرب وتشغيل الوحدة الأولى لمحطة تحلية مياه الرميلة ٤ بطاقة ١٦.٥ ألف م٣ مع الضخ التجريبي الجزئى ضمن طاقة المحطة بإجمالى ٦٥ ألف م٣ وافتتاحها قريبًا وتتسع إلى نحو ١٣٠ ألف م٣، وسرعة إنهاء كافة الاستعدادات وخاصة مع بداية الموسم السياحى الصيفى باعتباره مصدر رزق أساسى لأهالى المحافظة وتكثيف جهود المحافظة للتعامل مع المعوقات وحلها مع ازدياد أعداد المصطافين القادمين إلى مطروح.

وتفقد المحافظ خلال جولته، الخدمات الشاطئية والتأكد من جاهزية دورات المياه والاطمئنان على نظافتها والأسعار المقررة للشماسى وحسن التعامل مع ضيوف المحافظة، موجهًا رئيس مدينة مرسى مطروح، باستكمال وضع صناديق القمامة على طول الشواطئ من منطقة الشراع حتى منطقة باب البحر مع الاهتمام بالنظافة العامة بطريق الكورنيش وكافة طرق المحافظة الداخلية.

واطمأن على توافر الخدمات بعدد من شواطئ مطروح منها الليدو وروميل والنخيل وكليوباترا والغرام والأبيض وغيرها، مع استمرار أعمال المرور ومتابعة توافر الخدمات والتنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية المنوطة للقيام بأعمالها وتوفير مزيد من الخدمات حتى يتم الخروج من الموسم السياحى لدى زوار المحافظة بالصورة السياحية والحضارية اللائقة بمكانة محافظة مطروح السياحية.

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