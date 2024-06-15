"مفيش ممنوع".. وليد ناصيف ينهى تصوير آخر أغنيات ألبوم لطيفة

برغم درجات الحرارة المرتفعة أمس الجمعة، أصر المخرج وليد ناصيف على تصوير أحد كليبات ألبوم "مفيش ممنوع" للنجمة لطيفة، إذ صور اليوم بمدينة الإنتاج الإعلامي كليب أغنية "الحياة سكرة" ويخرجها وليد ناصيف بالذكاء الاصطناعي Ai.

وتغلب وليد ناصيف على درجة الحرارة، إذ ظهر مرتديًا شورت أثناء تصوير الكليبات، فيما ارتدت النجمة لطيفة أزياء تتناسب مع حالة الأغنية.

وتمسكت لطيفة بتصوير آخر أغاني ألبومها الجديد "مفيش ممنوع"، ليصبح الألبوم كاملًا أغاني مصورة فيديو كليب، وذلك لرغبتها في توثيق كافة أغانيها بتصويرها فيديو كليب.

وقال وليد ناصيف في تصريحات صحفية، إنه يخوض تجربة جديدة مع النجمة لطيفة بهذا المشروع الذي يضم مجموعة من الأغاني المصورة بنظام الذكاء الاصطناعي Ai، مشيرًا إلى أن لطيفة تمتلك من الجرأة والتاريخ الكبير الذي يؤهلها لخوض هذه المغامرة الفنية.

جدير بالذكر أن لطيفة تطرح ألبومها الجديد "مفيش ممنوع" الذي يضم 10 أغانٍ بعد عيد الأضحى مباشرة، وتتعاون خلاله مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين.