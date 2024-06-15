إعدام 13 كيلو مواد غذائية وتحرير 32 محضر مخالفة فى حملة بالإسماعيلية

قالت الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة بمحافظة الإسماعيلية، إن إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة شنَّت حملة على بعض المنشآت الغذائية بمحافظة الإسماعيلية، والتي تشمل تكثيف المرور على الأسواق ومنافذ بيع اللحوم المصنعة، والمجمدة، ومحال الجزارة، وشوادر اللحوم، والمجازر، والتأكد من مدى استيفائها للاشتراطات الصحية، وعرض اللحوم بطريقة صحية وسليمة ومراقبة نقل اللحوم في سيارات مستوفية للاشتراطات الصحية للتأكد من سلامة الغذاء حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

يأتى ذلك تطبيقًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمنشآت الغذائية، تزامنًا مع استعدادات الاحتفال بعيد الأضحى، للتأكد من وصول غذاء آمن للمواطنين.

تفاصيل الحملة

وأوضحت وكيل وزارة الصحة، أن جهود الحملة شملت المرور على عدد ٢٧ منشأة غذائية، وأسفرت عن إعدام ١٣ كجم مواد غذائية لظهور علامات التلف والتغيير فى الخواص الطبيعية وتحرير عدد ٣٢ محضرا تنقسم إلى ١٦ محضر شهادة صحية طبقًا للقرار ٩٧ لسنة ١٩٦٧، و١٦ محضر نظافة طبقًا للقرار ٩٦ لسنة ١٩٦٧، والتوصية بالغلق لعدد ٦ منشآت غذائية منها ٥ منشآت لعدم وجود رخصة وعدد ١ منشأة لوجود خطر داهم على الصحة العامة، وذلك طبقًا للقوانين والقرارات الوزارية في هذا الشأن للمخالفات المضبوطة.

وأكدت دكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة، استمرار الرقابة الدورية على المنشآت الغذائية على مستوى المحافظة، وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومراجعة ما يتم تقديمه للمواطنين وتطهير الأسواق من السلع المنتهية الصلاحية.