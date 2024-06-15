السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تبدأ من 10 آلاف جنيه.. تعرّف على أسعار "أغنام البرقى" بمطروح (صور)

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تتميز محافظة مطروح بالأغنام البرقي التي يقبل على شرائها أهالي المحافظة، وتلقى رواجًا بين أبناء محافظات الجمهورية في عيد الأضحى المبارك.

 

ورصد "الدستور" أسعار الأغنام البرقي وسبب الإقبال على شرائها.

الأغنام البرقي

قال خميس السرحاني أحد أبناء مدينة النجيلة غرب مطروح، إن أغنام البرقي تتميز بلحومها الحمراء ومذاقها الذي يجعل أبناء محافظات الجمهورية يتوافدون على شرائها في عيد الأضحي بالإضافة إلى تناولها خلال زيارتهم للمحافظة.

وأضاف لـ"الدستور" أن أغنام البرقي تتحمل شدة الحرارة وأقل عرضة للإصابة عن أنواع الأغنام الأخرى  نظرًا لتربيتها في الصحراء على مناخ الأمطار والقمح،  منوهًا بأن نسبة الدهون في أغنام البرقي قليلة، ويفضل أبناء المحافظة ومحافظات الجمهورية تناولها خلال زيارتهم للمحافظة  وشرائها في عيد الأضحى.

 الأسعار


وأشار  إلى أن أسعار أغنام البرقي تبدأ من 10 آلاف جنيه وحتى 16 ألف جنيه، ويبدأ سعر الكيلو من 225 وحتى 240 جنيهًا، مشيرًا إلى أنه يتم التجهيز لعيد الأضحى قبل الموسم بـ6 أشهر، موضحًا أنه يتم تحصين الأغنام بصفة مستمرة.

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محافظة مطروح اغنام البرقي عيد الأضحى المبارك أبناء محافظات الجمهورية مطروح

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