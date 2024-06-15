السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حسين هريدى: الموقف المصرى الرسمى والشعبى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

حسين هريدي
حسين هريدي

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الأردن للحديث حول الأزمة في غزة كانت مهمة للغاية.

جرائم الاحتلال الصهيوني 

وأكد السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري الرسمي والشعبي واضح منذ بداية الأزمة في غزة، حيث تسير مصر على قدم وساق لتفعيل أزمة فلسطين على مائدة المجالس الدولية.

قرار مجلس الأمن 

وأضاف في حديثه، أن قرار مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي جاء بناء على مشروع قرار متعلق بما توصل له وفد أمريكي داخل الأمم المتحدة.

وتابع: "هذا رابع قرار يصدر عن مجلس الأمن يتحدث عن الهدنة ووقف إطلاق النار منذ بداية الحرب".

شهداء قطاع غزة

وفي السياق ذاته أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن تلك المجازر راح ضحيتها 30 شهيدًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى 95 آخرين، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي إلى 37296 شهيدًا، كما بلغ عدد المصابين 85197 مصابًا

حسين هريدي اكسترا نيوز جرائم الاحتلال الصهيونى قناة اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

ما عقوبة تعاطى "سيجارة حشيش"؟

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ضبط المتهم بالتعدى على طالبة وإحداث إصابتها بالقاهرة

عالم الدارك ويب.. كيف قاد الإنترنت "سفاح شبرا الخيمة" لقتل الأطفال أون لاين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا