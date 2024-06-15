حسين هريدى: الموقف المصرى الرسمى والشعبى واضح منذ بداية الأزمة فى غزة

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الأردن للحديث حول الأزمة في غزة كانت مهمة للغاية.

جرائم الاحتلال الصهيوني

وأكد السفير حسين هريدي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "إكسترا نيوز"، أن الموقف المصري الرسمي والشعبي واضح منذ بداية الأزمة في غزة، حيث تسير مصر على قدم وساق لتفعيل أزمة فلسطين على مائدة المجالس الدولية.

قرار مجلس الأمن

وأضاف في حديثه، أن قرار مجلس الأمن يوم الإثنين الماضي جاء بناء على مشروع قرار متعلق بما توصل له وفد أمريكي داخل الأمم المتحدة.

وتابع: "هذا رابع قرار يصدر عن مجلس الأمن يتحدث عن الهدنة ووقف إطلاق النار منذ بداية الحرب".

شهداء قطاع غزة

وفي السياق ذاته أفادت وزارة الصحة الفلسطينية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر ضد العائلات في قطاع غزة.

وأعلنت الصحة الفلسطينية أن تلك المجازر راح ضحيتها 30 شهيدًا خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، بالإضافة إلى 95 آخرين، يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفعت فيه حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ أكتوبر الماضي إلى 37296 شهيدًا، كما بلغ عدد المصابين 85197 مصابًا