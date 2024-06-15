هبة عوف تكشف عن أعمال تعادل فى ثوابها الحج

قالت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر، إن الله سبحانه وتعالى يعتق أكثر الناس من النار في يوم عرفات، ولم يخص الحجاج وحدهم بها.

وأضافت خلال لقائها برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية "cbc": "النبي صلى الله عليه وسلم، قال ألا إن فى أيام دهركم نفحات فاغتنموها، عسى أن يصيب أحدكم نفحة فلا يشقى بعدها أبدًا".

وأردفت: "هل نفحات الله فى يوم عرفة مخصصة للحجاج فقط؟ هذه النفحات لمن يصوم يوم عرفة أيضًا، الرسول قال "من صام يوم عرفة إيمانًا واحتسابًا يكفر سنة قبله وسنة بعده".

وتابعت: "بر الوالدين، وصلة الرحم وصلاة العشاء في جماعة، وصلاة الفجر فى جماعة، كل هذه الأعمال تعادل في ثوابها الحج، النبي عندما استأذنه رجل في الجهاد، أمره برعاية أحد والديه وهو أولى، والجهاد والحج شىء واحد".

وأردفت: "من يلح في الدعاء ربنا يهبها له، من يُرد الحج فليرفع يده إلى الله يدعوه، وسينالها".

اقرأ أيضًا: