السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يورو 2024.. لامين يامال يكسر رقمًا قياسيًا مع إسبانيا بمشاركته أمام كرواتيا

لامين يامال
لامين يامال

سجل لامين يامال لاعب برشلونة الإسباني، رقمًا قياسيًا مع "اللاروخا" بعدما تواجد في التشكيل الأساسي لمباراة منتخب بلاده أمام كرواتيا في افتتاح مباريات المنتخبين ببطولة يورو 2024.

وتُقام المباراة على الملعب الأوليمبي في برلين، ويديرها تحكيميًا مايكل أوليفر.

وأصبح لامين يامال بعمر 16 عامًا و338 يومًا أصغر لاعب يشارك في مباراة بتاريخ كأس الأمم الأوروبية، متفوقًا على البولندي كاسبر كوزلوفسكي بعمر 17 عامًا و246 يومًا.

وجاء تشكيل منتخب إسبانيا أمام كرواتيا على النحو الآتي:

حراسة المرمى: أوناي سيمون

الدفاع: مارك كوكوريا - ناتشو فيرنانديز - روبن لو نورمان - داني كاربخال

الدفاع: رودري - بيدري - فابيان رويز

الوسط: لامين يامال - ألفارو موراتا - نيكو ويليامز

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