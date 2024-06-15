السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تجديد حبس المتهمين بخطف مرشد سياحى بمدينة 15 مايو

جريدة الدستور

جدّد قاضي معارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس 4 متهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة خطف مرشد سياحي وإجباره على إعطائهم مبلغًا ماليًا مقابل إطلاق سراحه في 15 مايو.

بداية الواقعة عندما تمكن قسم 15 مايو من القبض على 4 متهمين وبحوزتهم «توك توك» وسلاح وطلقات نارية.

وتبين قيامهم بخطف مرشد سياحي، بعدما تعرفوا عليه من خلال تطبيقات على «فيسبوك»، واعتدوا عليه بالضرب وأحدثوا به إصابات، وطلبوا منه تحويل مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

قاضي معارضات بمحكمة جنوب القاهرة حبس 4 متهمين خطف مرشد سياحي قسم 15 مايو توك توك

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