عروض سينمائية وحفلات.. إليكم أبرز فعاليات عطلة عيد الأضحى المبارك

أعلنت وزارة الثقافة، عن برنامج الفعاليات الثقافية والفنية التي تنظمها قطاعات وزارة الثقافة في القاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى المبارك؛ وتتضمن أنشطة ثقافية في مناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة، وعرض 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة، وغيرها من الفعاليات نستعرضها فى السطور التالية:

برنامج قصور الثقافة في احتفالات عيد الأضحى 2024

ضمن برنامج احتفالات وزارة الثقافة بـ عيد الأضحى المبارك، وبرعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، برنامجا فنيا حافلا بعنوان "فرحتنا في لمتنا"، بالمشروع الثقافي بمناطق الإسكان المطور بديل العشوائيات بالقاهرة.

يتضمن البرنامج أنشطة متنوعة في 5 أحياء وهي المحروسة، أهالينا، حدائق أكتوبر، منطقة الخيالة، والأسمرات، بجانب الورش الفنية واللقاءات التثقيفية حول "القيم والأخلاقيات المستفادة من العادات الاجتماعية في العيد".

وتبدأ الفعاليات الاثنين المقبل ثاني أيام عيد الأضحى مع حفلات فنية وفقرات ترفيهية، بمناطق المحروسة وأهالينا وحدائق أكتوبر.

وتقام الفعاليات يوم الثلاثاء ثالث أيام عيد الأضحى بمنطقة الخيالة وتتضمن عددا من الورش الفنية والثقافية المقدمة للأطفال.

وتختتم الفعاليات في اليوم التالي بحي الأسمرات، وتنفذ بإشراف الدكتورة جيهان حسن مدير عام ثقافة الطفل والمشرف على المشروع.

أفلام عيد الاضحى 2024

وتقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة، برنامجا فنيا حافلا ومتنوعا بالقاهرة والمحافظات احتفالا بعيد الأضحى، يشمل 4 أفلام جديدة بسينما الشعب في 18 محافظة كل من أفلام "ولاد رزق 3" و"أهل الكهف" و"عصابة المكس" و"اللعب مع العيال" بسعر موحد ومخفض 40 جنيها للتذكرة، بالإضافة إلى فعاليات تتنوع بين الحفلات الفنية الكبرى ومنها الدراما الاستعراضية الغنائية نوستالجيا الثمانينيات والتسعينيات للمرة الأولى بمسرح السامر في الفترة من 17 إلى 19 يونيو وقصر ثقافة القناطر يوم 20 يونيو.

كما تقام عروض وحفلات الفنون الشعبية والموسيقى العربية بجميع المحافظات، بالإضافة إلى العروض المسرحية المجانية ببورسعيد والأقصر، والأمسيات الشعرية واللقاءات التثقيفية، والورش الفنية والمسابقات المقدمة للأطفال طوال أيام العيد.

تهنئة عيد الأضحى المبارك

وهنأت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، الشعب المصري بحلول عيد الأضحى المبارك، داعية الله أن يعيده بالخير واليمن والبركات.

ووجهت وزيرة الثقافة بمتابعة كافة التجهيزات والاستعدادات بالمواقع الثقافية المختلفة التي تستقبل فعاليات عيد الأضحى، لضمان تقديم تجربة ثقافية متميزة، للجمهور في العيد.

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني: "أعدت الوزارة برنامجًا متميزًا يتضمن عروضًا فنية لفرق الموسيقى العربية والفنون الشعبية، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، والذي يُقدم بالمواقع الثقافية التابعة لها، أو في الساحات والمتنزهات والحدائق العامة والإسكان البديل وقرى حياة كريمة، إلى جانب تقديم العروض المسرحية على مسارح القاهرة والإسكندرية وعروض السيرك القومي".

وأكدت وزيرة الثقافة، يأتي البرنامج في إطار خطط الوزارة لتحقيق العدالة الثقافية، ونشرها بين كافة أبناء مصر في المحافظات.