صُناع المتعة.. «المتحدة» تحتفل بعيد الأضحى مع نجوم الفن والطرب

أعدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خريطة متميزة للجمهورين المصرى والعربى، للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى المبارك، عبر القنوات الفضائية التابعة لها ومنصة WATCH IT الرقمية.

تتضمن الخريطة باقة متنوعة من السهرات والبرامج التى تستضيف مجموعة من النجوم والمطربين الذين يتحدثون عن ذكرياتهم الفنية وطرق احتفالهم بالعيد، فضلًا عن تقديم مجموعة من الأغنيات والأفلام والمسرحيات.

«صاحبة السعادة» تقدم سهرة فنية فى حب عادل إمام

أعدت قناة دى إم سى الفضائية سهرة فنية استثنائية تُعرض ثانى وثالث أيام عيد الأضحى وذلك من خلال برنامج «صاحبة السعادة» الذى تقدمه النجمة إسعاد يونس وتحمل السهرة الفنية عنوان «فى حب الزعيم عادل إمام».

ومن المقرر أن تستعرض إسعاد يونس خلال الحلقتين موسيقى أعمال عادل إمام، وأن تلتقى عددًا من الضيوف للحديث عن الزعيم وأعماله، وسيؤدى الموسيقيون الذين تستضيفهم موسيقى عدد من أفلامه وبعض الأغانى، وذلك فى تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

أصبح برنامج «صاحبة السعادة» أكبر البرامج الفنية على الساحة التليفزيونية على مدار السنوات الأخيرة، ونجح فى حصد ملايين المشاهدات، واستضاف عشرات من نجوم الفن والإعلام والمشاهير من مصر ومختلف الدول العربية ونجوم الرياضة وصناع الموسيقى.

الليثى يستضيف عبير صبرى ومجد القاسم وإيهاب فهمى

أعدت قناة «الحياة» سهرة فنية تُعرض أول وثانى أيام عيد الأضحى فى تمام الساعة العاشرة مساءً ببرنامج «واحد من الناس» الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثى.

ويستضيف البرنامج فى اليوم الأول الفنانة عبير صبرى وشقيقتها مروة صبرى مقدمة البرامج، ويشهد اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة والأسرية لهما وعلاقتهما ببعض وعلاقتهما بالوالدين.

فيما يحل المطرب مجد القاسم ضيفًا على البرنامج، فى الفقرة التالية، ومن المقرر أن يقدم خلال اللقاء باقة من أجمل أغانيه، كما يكشف عن أهم الأعمال الفنية والغنائية فى مسيرته وأهم ذكريات عيد الأضحى معه، سواء فى مصر أو سوريا.

فيما يحل كل من الفنان إيهاب فهمى، وزوجته ضيفين على البرنامج غدًا ثانى أيام العيد، ويشهد اللقاء كشف العديد من الأسرار حول الحياة الخاصة للزوجين، وبداية التعارف بينهما فى انتخابات نقابة المهن التمثيلية وعلاقتهما ببعض وخاصة فى أيام عيد الأضحى والعيدية.

كما يستضيف البرنامج فى الفقرة التالية الفنان إسماعيل فرغلى، فى حديث من القلب عن ذكرياته مع العيد وأول إنسان يهنئه بالعيد، وأهم الطقوس التى يحافظ عليها فى العيد، وعلاقته بالموسيقى، وأدواره الفنية بمسلسلى «العيلة»، و«مكتوب عليا»، وأعمال فنية أخرى.

30 مطربًا ومطربة فى ضيافة منى الشاذلى

فى سهرة خاصة ببرنامج «معكم» الذى تقدمه الإعلامية منى الشاذلى عبر قناة ON الفضائية، تحل فرقة «أعز الناس» ضيفة على البرنامج والتى تتضمن ٣٠ مطربًا ومطربة من أعضاء الفرقة وذلك يوم الأربعاء المقبل. ومن المقرر أن تقدم فرقة «أعز الناس» عددًا من أغانى زمن الفن الجميل لكبار نجوم الطرب والغناء، كما يكشف أعضاء الفرقة لمنى الشاذلى عن تفاصيل تأسيسها وأبرز العازفين الذين انضموا إليها وتعاونوا مع كبار المطربين.

عرض فيلمى «خير وبركة» و«90 يوم» ومسلسل «على باب العمارة»

تقدم منصة «واتش إت» الرقمية لجمهورها قائمة متميزة من الأفلام السينمائية والمسلسلات الدرامية عبر المنصة من خلال قائمة جديدة تحمل اسم «سلى إجازتك» تتضمن أعمالًا مختارة ومتميزة من الأفلام والمسلسلات والمسرحيات والبرامج الترفيهية المخصصة لإمتاع الجمهور خلال الأسبوع الحالى من إجازة عيد الأضحى.

وأعلنت المنصة، خلال الأيام الماضية، عن عرض الفيلم السعودى «٩٠ يوم» عبر المنصة بالتزامن مع إجازة عيد الأضحى وتم تصوير الفيلم بين مدينة جدة بالسعودية والعاصمة المصرية القاهرة، وهو من تأليف وإخراج خالد الحربى، وبطولة كل من مروة محمد، وفيصل الزهرانى، وسناء بكر يونس، وعبدالعزيز السكيرين.

تدور أحداث فيلم «٩٠ يوم» فى إطار رومانسى كوميدى، ويتحدث عن الحياة الزوجية، وكيفية حل مشكلاتها بطرق سهلة، كما يلقى الضوء على بعض العادات والتقاليد الاجتماعية التى تحتاج إلى إعادة نظر.

وتضمنت قائمة «سلى إجازتك» عبر منصة «واتش إت» كلًا من مسلسل «على باب العمارة» للفنان حاتم صلاح، وفيلم «خير وبركة» لعلى ربيع وكريم عفيفى، والعرض المسرحى «كده أوكيه» ومسلسل «بالطو» وفيلم «X لارج» للنجم أحمد حلمى، ومسرحية «أهلًا رمضان» للنجم محمد رمضان ومسلسل «كشف مستعجل».

كما تعرض المنصة فيلم «الطيب والشرس واللعوب»، ومسرحية «العيال كبرت»، وفيلم «عمر وسلمى ٢»، ومسلسل «أمين وشركاه» للفنان أحمد أمين، وفيلم «سبع البرومبة» للنجم رامز جلال، ومسرحية «اللوكاندة» للفنان أشرف عبدالباقى.