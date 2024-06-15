دعاء الشيخ رمضان عبدالمعز لأهل مصر من على جبل عرفات

دعا الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، أثناء أدائه مناسك الحج، لمصر وأهلها ولنصرة فلسطين.

وقال رمضان، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من قناة "دي إم سي": "اسأل الله العظيم في هذا اليوم العظيم أن يكشف الغمة عن هذه الأمة أن يعطي كل واحد سؤاله، اغفر اللهم لنا، ولآباءنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر يا رب لكل من أوصانا بالدعاء".

وواصل الدعاء: "احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد العالمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ووفق أولادنا في امتحاناتهم، ومنّ عليهم بالنجاح والسداد والتوفيق، نسألك أن تمنّ على كل مريض بشفاء تام عاجل، نسألك الشفاء لكل مريض والعافية لكل مبتلي، والرحمة لكل ميت، والهداية لكل حائر، والنصرة لكل مظلوم، والفرج لكل مكروب، اللهم ارزق جميع المسلمين حج بيتك الحرام، اجعل يا مولانا هذه الأيام أيام خير وبركة وسعة رزق، اقضي الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، اعطي كل واحد ما يتمنى، وفوق ما يتمنى".

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