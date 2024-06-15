السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دعاء الشيخ رمضان عبدالمعز لأهل مصر من على جبل عرفات

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

دعا الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، أثناء أدائه مناسك الحج، لمصر وأهلها ولنصرة فلسطين.

وقال رمضان، خلال تغطية خاصة لمناسك الحج من قناة "دي إم سي": "اسأل الله العظيم في هذا اليوم العظيم أن يكشف الغمة عن هذه الأمة أن يعطي كل واحد سؤاله، اغفر اللهم لنا، ولآباءنا وأمهاتنا ولأصحاب الحقوق علينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، واغفر يا رب لكل من أوصانا بالدعاء".

وواصل الدعاء: "احفظ مصرنا من كل مكروه وسوء، وسائر بلاد العالمين، وانصر إخواننا في فلسطين، ووفق أولادنا في امتحاناتهم، ومنّ عليهم بالنجاح والسداد والتوفيق، نسألك أن تمنّ على كل مريض بشفاء تام عاجل، نسألك الشفاء لكل مريض والعافية لكل مبتلي، والرحمة لكل ميت، والهداية لكل حائر، والنصرة لكل مظلوم، والفرج لكل مكروب، اللهم ارزق جميع المسلمين حج بيتك الحرام، اجعل يا مولانا هذه الأيام أيام خير وبركة وسعة رزق، اقضي الدين عن المدينين، فرج كرب المكروبين، اعطي كل واحد ما يتمنى، وفوق ما يتمنى". 

 

اقرأ أيضًا:

خالد الجندى من جبل عرفات: نتقرب إلى الله بالصفح عمن أساءوا إلينا

خالد الجندى من جبل عرفات: "اللهم احفظ مصر ورخّص الأسعار لنا"

مصر فلسطين رمضان عبدالمعز ا الشيخ رمضان عبدالمعز دي ام سي مناسك الحج

مواد متعلقة

خالد الجندى من جبل عرفات: نتقرب إلى الله بالصفح عمن أساءوا إلينا

خالد الجندى من جبل عرفات: "اللهم احفظ مصر ورخّص الأسعار لنا"

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل التصعيد بين حزب الله اللبنانى وإسرائيل

عصام السيد يكشف لـ"الشاهد" كيف حاول الإخوان تشويه اعتصام المثقفين

عصام السيد يكشف لـ"الشاهد": كيف احتلوا مكتب وزير الثقافة الإخوانى وبدأوا الاعتصام؟

عصام السيد: اعتصام المثقفين طالب برحيل نظام الإخوان بأكمله وليس الوزير

عصام السيد: اعتصام المثقفين فى عهد الإخوان كان أشبه بالعملية الاستشهادية

«التعليم» تكشف سبب وفاة طالب فى لجان امتحانات الثانوية العامة

الأكثر قراءة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

"بيخونها فى التليفون".. ضبط سيدة سكبت "زيت مغلى" على وجه زوجها بعين شمس

أقراص "كويتابكس" وأموال "تيك توك".. كيف أوقع "سفاح التجمع" ضحاياه؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا