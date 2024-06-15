السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ارتفاع شديد فى درجات الحرارة.. "عبدالمعز" يطمئن أهالى الحجاج: نحن فى ضيافة الملك

رمضان عبدالمعز
رمضان عبدالمعز

طمأن الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، أهالي الحجاج، بسبب ارتفاع درجات الحرارة الشديدة، قائلًا: "نحن في ضيافة الملك، لا تخافوا ولا تقلقوا علينا، نستظل وربنا يهون على عباده في هذا اليوم العظيم".

وأضاف خلال مداخلة لقناة "دي إم سي": "بنطمن أهالينا، الحجاج في نعمة وفضل وكرم من مولاهم، والكلمات تعجز عن وصف الحالة، يكفي أن يعلم الجميع أن كل الحجاج ضيوف ربنا، دعاهم فأجابوه، وسألوه فأعطاهم".

وأردف: "سيدنا النبي قال اللهم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج، يسكبون العبرات ويستغفرون ويبتهلون ويتضرعون لمولاهم، بدعاء للوطن، ودعاء للمرضى والأموات، ودعاء لأهل فلسطين، ولأولادنا في مذاكرتهم، وللمكروبين، والله ندعو للجميع، وسبحان من يجري الدعاء على ألسنتنا". 

اقرأ أيضًا:

 

خالد الجندى من جبل عرفات: نتقرب إلى الله بالصفح عمن أساءوا إلينا

خالد الجندى من جبل عرفات: "اللهم احفظ مصر ورخّص الأسعار لنا"

 

الحجاج الملك دي ام سي الجميع ضيوف رمضان عبدالمعز

مواد متعلقة

خالد الجندى: الكل على جبل عرفات يدعو لنصرة غزة وفلسطين

أستاذة أزهرية تبكى على الهواء: دموعى لا تقف فى يوم عرفة ولا أخفيها

جابر القرموطى من على جبل عرفات: "ربنا بيطبطب علينا فى هذا اليوم"

الفيلم الوثائقى "أيام الله.. الحج": إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لم يتحدثا نفس اللغة

هل تغامر إسرائيل بشن حرب إقليمية؟

إغلاق المدارس والعمل من المنزل.. إجراءات الحكومة اليونانية لمواجهة الموجة الحارة

باحث: الهيمنة العسكرية والاقتصادية الأمريكية بدأت فى الانهيار

بسبب القمامة ومياه الصرف.. "القاهرة الإخبارية": الأمراض تفتك بالنازحين فى منطقة المواصى

الأكثر قراءة

ما عقوبة تعاطى "سيجارة حشيش"؟

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

أقراص "كويتابكس" وأموال "تيك توك".. كيف أوقع "سفاح التجمع" ضحاياه؟

"بيخونها فى التليفون".. ضبط سيدة سكبت "زيت مغلى" على وجه زوجها بعين شمس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا