4 وصفات مختلفة.. لو عندك عزومة في العيد اعرفي هتقدمي لهم إيه

يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم غدا بأول أيام عيد الأضحى المبارك لعام 2024 /1445 وتكثر العزومات في هذا العيد بين الأهل والأصدقاء وتتابع الكثير من ربات البيوت الوصفات الخاصة باللحوم والأطعمة المختلفة حتى يقومن بتقديمها لاسرهن وفي العزومات على السفرة خلال الاحتفال بالعيد.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي أكثر 4 وصفات مطلوبة لتقوم ربات البيوت بتقديمها في العزومات على السفرة في عيد الأضحى المبارك.

طريقة عمل الفتة بالخل والثوم:



المقادير:



لحم مكعبات مسلوق.

مرقة.

الأرز: 2 كوب الارز.

الثوم: رأس ثوم كبيرة مفرومة.

الخل: ربع كوب خل.

عيش بلدي.

الزبدة: 3 ملاعق كبيرة.

السمنة: 2 ملعقة كبيرة.

عصير طماطم: 1 لتر.

ملح.

الفلفل الأسود.

طريقة تحضير الفتة بالخل والثوم:



الخطوة الأولى:

قومي بتسييح الزبدة ثم شوحي فيها الثوم على نار هادئة ثم ضعي عليه الخل ثم المرقة وتترك حتى تغلي جيدا.

الخطوة الثانية:

قومي بتقليب السمن مع الزبدة ثم يحمر فيه العيش المقطع مربعات ثم يسقى بصوص الثوم مع مرقة سلق اللحمة

الخطوة الثالثة:

قومي بتحمير الثوم المفروم فى إناء بها زيت أو سمنة ساخنة وضيفي عصير الطماطم ويترك حتى يتسبك مع ملح وفلفل أسود وريحان طازج مفروم

الخطوة الرابعة

قومي بوضع العيش البلدي المحمص المشرب بالمرقة فى طبق التقديم وصوص الخل وعليه اللحمة بعد تحميره في الزبدة والأرز الأبيض وصوص الطماطم بالريحان ويقدم ساخنا.



طريقة عمل فتة الموزة:

مقادير فتة الموزة:



لحمة موز مسلوقة.

مرقة السلق.

السمنة: 4 ملعقة كبيرة سمنة.

الارز: 4 أكواب أرز.

عيش محمص.

الثوم: 7 فصوص ثوم مهروس.

الخل: ربع كوب خل.

الليمون: ربع كوب ليمون.

الصلصة.

الصلصة: 6 ملعقة كبيرة صلصة

كزبرة جافة.

بقدونس مفروم.

2 مكعب مرقة.

خطوات تحضير فتة الموزة:



الخطوة الأولى:

في حلة على نار هادئة ضعي السمنة مع المستكة ثم فلفلي الارز ثم اسكبي المرقة حتى تغطي الأرز ثم يترك حتى ينضج على نار هادئة.

الخطوة الثانية:

افرمي الثوم مع الفلفل الحار والكزبرة الجافة وعصير ليمون.

- في حلة على النار سيحي السمنة مع مستكة ثم ثوم مفروم ومرقة وليمون وخل ويترك حتى يغلي ثم توضع سمنة مع صلصة حمراء وثوم مفروم في حلة اخرى.

الخطوة الثالثة:

ضعى مرقة وقليلا من الخل وملح وفلفل ثم تدهن الموزة بالسمنة وتدخل الفرن لتحمر، ضعي العيش المحمص في طبق التقديم وعليه الصوص الأبيض.

الخطوة الرابعة:

ضعي الأرز ثم تصب الصلصة الحمراء ثم الصلصة الحارة ثم توضع الموزة المحمرة وعليها صلصة حارة وتقدم فتة الموزة ساخنة.



طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة:

المقادير:

الرقاق: 2 لفة من الرقاق الطري.

اللحمة المفرومة: نصف كيلو لحمة مفرومة معصجة.

المرقة: 1 كوب مرقة لحمة.

الزبدة: 1 كوب زبدة بدرجة حرارة الغرفة.

المستكة: 5 فصوص مستكة.

ورق اللورا: 7 ورقات لورا.

الحبهان: 7 فصوص حبهان.

القرفة: ملعقة صغيرة من القرفة.

جوزة الطيب: ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

السبع بهارات: ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

الثوم: 7 فصوص ثوم مفروم.

البصل: 1 كوب بصل مفروم.

ملح.

فلفل أسود.

سمن.

علبة قشطة.

طريقة تحضير الرقاق الطري باللحمة المفرومة:



الخطوة الأولى:

في طاسة بها سمنة على النار نقوم بتشويح البصل في الزبدة جيدا مع الملح والفلفل أسود وجوزة الطيب والبهارات وقرفة ومستكة وورق لورا وحبهان وثوم.

الخطوة الثانية:

ثم نقوم بإضافة اللحم المفروم ويترك حتى يعصج تماما.

الخطوة الثالثة:

نقوم بدهن صينية الفرن بسمنة ثم نضع عليها ورقة رقاق بدون ان تبل فى المرقة.

الخطوة الرابعة:

يسقى باقى الرقاق بالمرقة ثم يرص فى صينية الفرن وبين كل ورقة سمنة ثم اللحم والقشطة ثم ضعي باقي كمية الرقاق.

الخطوة الخامسة:

نقوم بتقطيع الرقاق ثم نسكب السمن والمرقة المتبقية والقشطة ثم يدخل الفرن على 200 لمدة نصف ساعة تقريبا.

الخطوة السادسة:

يقدم الرقاق ساخنا مع سلطة خضراء وفراخ محمرة.

طريقة عمل الممبار:

المقادير:

كيلو ممبار

البصل: 3 بصلات كبيرة.

الشبت: حزمة شبت مقطع صغير.

البقدونس: حزمة بقدونس مقطع صغير.

الكسبرة الخضراء: حزمة كسبرة خضراء مقطعة صغير.

ملح .

فلفل أسود.

كمون.

الطماطم: 3 ثمرات طماطم كبيرة.

الأرز: 3 كوب أرز أبيض.

شطة: حسب الرغبة"

السمن: 2 ملعقة سمن.

خطوات تحضير الممبار:

الخطوة الأولى:

تنظيف الممبار من الدهن ويتم غسله جيدا من الداخل والخارج.

الخطوة الثانية:

ضعيه فى الحوض واجردى فى الممبار بالسكين.

الخطوة الثالثة:

افتحي الصنبور على الممبار واغسليه.

الخطوة الرابعة:

ضعى علية كمية من الملح والخل واتركيه ساعة ثم اشطفيه.

الخطوة الخامسة:

ستجدى كل المخاط نزل ثم ضعي عليه دقيق وادعكيه.

الخطوة السادسة:

اغسليه جيدا وابدئى في تقطيعه بالمقاس المطلوب.

الخطوة السابعة:

نغسل الأرز، نبشر البصل والطماطم ونضعهم على الشبت والبقدونس والكسبرة، نضيف لهم الأرز والملح والفلفل والكمون والشطة ونقلبهم جيدا.

الخطوة الثامنة:

ضعى السمن، ونبدأ في حشو الممبار لثلثه بالخلطة، ثم نضغط عليه بأيدينا بشكل خفيف ليتم توزيع الخلطة.

الخطوة التاسعة:

تغلي ماء فى وعاء كبير، ونضع به ملح ونمسك كل قطعة ممبار ونضعها بهدوء فى الماء المغلب، ويترك على النار حتى ينضج.

الخطوة العاشرة:

يصفى من ماء السلق، ويحمر في الزيت.