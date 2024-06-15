السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الإسكندرية

صلاة العيد
صلاة العيد

تستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال المصليين بمساجد وساحات المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، حيث تستقبل جميع مساجد عروس المتوسط المصليين فضلا عن الساحات الكبرى التي تم إعدادها لصلاة العيد.

ويتأهب أهالي ومواطني مدينة الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الأضحى والتي موعدها شروق غدًا الأحد في السادسة و20 دقيقة، حيث تتزين الشوارع والساحات لصلاة العيد في مشاهد مبهجة يحرص عليها المصليين والقائمين على تجهيز ساحات صلوات العيد.

استعدادات المساجد لصلاة عيد الاضحى

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، أن جميع المساجد والساحات تم إعدادها وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن والمواطنين في 11 إدارة فرعية، في كافة أنحاء الإسكندرية لأداء صلاة عيد الأضحى.

عدد ساحات صلاة العيد الأضحى في الإسكندرية

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تجهيز عدد 531 ساحة بالمحافظة بالإضافة إلى المساجد الجامعة، حيث تم حصر كافة الساحات التي تستقبل المصليين، والانتهاء كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأضاف لـ"الدستور" إلى أنه تم تخصيص لكل ساحة إمام اساسيًا وآخر احتياطيًا لصلاة العيد وأداء الخطبة في كل ساحة للصلاة بخلاف المساجد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة كافة المساجد والساحات حتى الانتهاء من صلاة العيد.

175 ساحة لإقامة صلاة عيد الأضحى فى البحيرة

ننشر ميعاد وأماكن إقامة صلاة عيد الأضحى في دمياط

رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظة الإسكندرية 

واعلنت محافظة الإسكندرية  رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

مدينة الإسكندرية صلاة عيد الأضحى استعدادات المساجد ساحات صلاة العيد الاضحى أوقاف الإسكندرية

مواد متعلقة

أحياء الإسكندرية تكثف حملاتها لمنع إقامة الشوادر والذبح بالشوارع

محافظ الإسكندرية: رفع درجة الاستعدادات في الأجهزة التنفيذية والقطاعات خلال عيد الأضحى

قائمة الأفلام وأسعار التذاكر في دور العرض السينمائي بالإسكندرية

تكثيف الحملات المرورية لمفتشى مصايف الإسكندرية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى

توزيع لحوم وساحات للصلاة.. فعاليات التحالف الوطني بالإسكندرية للاحتفال بعيد الأضحى

مكتبة متنقلة.. صاحب مبادرة "تاكسى بوك": هدفى عودة القراءة ومساعدة الغير (فيديو)

14 نخلة مصابة بالتسوس.. حقيقة المنشورات المتداولة لقطع الأشجار بالإسكندرية

الأكاديمية العربية ضمن أفضل جامعات العالم فى تصنيف التايمز للتنمية المستدامة

الأكثر قراءة

ما عقوبة تعاطى "سيجارة حشيش"؟

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

ضبط المتهم بالتعدى على طالبة وإحداث إصابتها بالقاهرة

عالم الدارك ويب.. كيف قاد الإنترنت "سفاح شبرا الخيمة" لقتل الأطفال أون لاين؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا