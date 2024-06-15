أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة الإسكندرية

تستعد مدينة الإسكندرية لاستقبال المصليين بمساجد وساحات المحافظة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك، اعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، حيث تستقبل جميع مساجد عروس المتوسط المصليين فضلا عن الساحات الكبرى التي تم إعدادها لصلاة العيد.

ويتأهب أهالي ومواطني مدينة الإسكندرية، لأداء صلاة عيد الأضحى والتي موعدها شروق غدًا الأحد في السادسة و20 دقيقة، حيث تتزين الشوارع والساحات لصلاة العيد في مشاهد مبهجة يحرص عليها المصليين والقائمين على تجهيز ساحات صلوات العيد.

استعدادات المساجد لصلاة عيد الاضحى

أعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، أن جميع المساجد والساحات تم إعدادها وتهيئتها لاستقبال ضيوف الرحمن والمواطنين في 11 إدارة فرعية، في كافة أنحاء الإسكندرية لأداء صلاة عيد الأضحى.

عدد ساحات صلاة العيد الأضحى في الإسكندرية

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تجهيز عدد 531 ساحة بالمحافظة بالإضافة إلى المساجد الجامعة، حيث تم حصر كافة الساحات التي تستقبل المصليين، والانتهاء كافة التجهيزات لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأضاف لـ"الدستور" إلى أنه تم تخصيص لكل ساحة إمام اساسيًا وآخر احتياطيًا لصلاة العيد وأداء الخطبة في كل ساحة للصلاة بخلاف المساجد، مشيرًا إلى انعقاد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية بالإضافة إلى غرف العمليات الفرعية بالإدارات لمتابعة كافة المساجد والساحات حتى الانتهاء من صلاة العيد.

رفع درجة الاستعداد القصوى بمحافظة الإسكندرية

واعلنت محافظة الإسكندرية رفع درجة الاستعدادات القصوى بجميع الأجهزة التنفيذية والقطاعات والمديريات والمرافق الخدمية.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بشن جولات مفاجئة على القطاعات الخدمية، والتواجد الميداني على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي مشكلات طارئة، مشددًا على استمرار الاستعدادات القصوى بجميع القطاعات خلال أيام العيد.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.