السبت 15 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

طاوعنى يا عبدى.. روائيون وكُتّاب قصة ومثقفون يروون تجاربهم مع الحج: «رأينا الله فى مكة»

جريدة الدستور

عندما رأوا الكعبة شعروا بأن الله هنا، بعضهم استحضر الصحابى الجليل «أبا ذر الغفارى» فى صورة شيخ طاعن هندى يطوف، والآخر لما دخل بيت الله الحرام لم ينتبه أى شعور، وأحس بأنه فى مسجد كأى مسجد، قبل أن تفيض عيناه بالدمع بشكل مفاجئ، ويرق قلبه ويشعر بأنه فى الجنة لا على الأرض.

منهم من قال لـ«الدستور» إنه أعد «خريطة ثلاثية الأبعاد من الدعوات»، رفع يده إلى السماء ورددها بكل يقين على «عرفة»، الأولى لكل أهل محله السكنى، كل طيب وقلبه لا يعرف سوى الخير، كان مسلمًا أو مسيحيًا أو حتى كافرًا، والثانية لكل معارف العمل والمهنة والمقاهى والصيدليات. أما الثالثة فلكل العظماء المبدعين الذين أضاءوا لنا ليالينا الحالكة، من كتاب وموسيقيين وفنانين وعلماء، بداية من أم كلثوم ويحيى حقى والنقشبندى، وحتى مخترع «البنج».

فى السطور التالية، يكتب عدد من الروائيين وكتاب القصة والمثقفين عن تجاربهم فى أداء فريضة الحج، مستعيدين ذكرياتهم معها، وأهم ما تعلموه منها، وكيف كان تأثيرها فى منجزهم الإبداعى فيما بعد. 

 

تجارب المثقفين مع الحج.. سعيد نوح: استقبلت عرفة بـ«اللهم العن الآمرين بالمعروف التاركين له»
تجارب المثقفين مع الحج.. فكرى داود: التجربة انتشلتنى من الوحدة والاغتراب وقلة الحيلة
تجارب المثقفين مع الحج.. سيد على إسماعيل: صارعت إبليس وحين هزمته انهمرت بالبكاء
تجارب المثقفين مع الحج.. أحمد فضل شبلول: حين رأيت الكعبة شعرت أن الله هنا
تجارب المثقفين مع الحج.. سمير الفيل: رحلة مجهدة ممتعة عدت منها كما ولدت
تجارب المثقفين مع الحج.. سمير الأمير: مخالفة شرعية أنقذتنى من الموت
تجارب المثقفين مع الحج.. جمال حسان: انتابنى شعور كاسح بأننا فى «يوم الحشر»
تجارب المثقفين مع الحج.. أسامة عبدالرءوف الشاذلى: هربت من عنف وفوضى ٢٠١١ إلى البيت الحرام
 

 

المثقفون في الحج موسم حج 2024

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