السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تزامنًا مع عيد الأضحى.. محافظ أسوان: لن نسمح بأي احتكار للسلع في الأسواق والمحلات

الحملات
الحملات

 أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أنه لن يتم السماح بأى احتكار للسلع فى الأسواق والمحلات بهدف توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين من كافة السلع الاستراتيجية والاستهلاكية. 

 

وشدد محافظ أسوان، على مواصلة تكثيف الحملات التموينية المشتركة الهادفة لضبط الأسعار بالأسواق، والتصدى لجميع أنواع المخالفات، وتطبيق القانون بشكل رادع حيال المخالفين. 

 

حملات تفتيشية على أسواق المحافظة 

 

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بتنظيم حملات تفتيشية بالتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك على محلات الجزارة، وأماكن بيع الأسماك للإطمئنان على جودتها، وبيعها للمواطنين بالأسعار المناسبة دون مغالاة. 

 

فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالمرور الميدانى من خلال لجان مشتركة ضمت إدارات التموين والطب البيطرى والصحة على الأسواق والمحلات التجارية والسوبر ماركت، وكذا محلات الجزارة والدواجن للتأكد من صلاحية وجودة السلع الأساسية والإستراتيجية ومطابقتها للمواصفات، وتم تحرير 11 محضر مخالفة ما بين عدم الإعلان عن الشهادات الصحية، وعدم الترخيص، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. 

 

 

وتكامل مع ذلك قيام رؤساء المراكز والمدن بالمرور والمتابعة الميدانية بمختلف الأسواق للاطمئنان على جودة المنتجات من المعروضات المختلفة، وبيعها بأسعار مخفضة للمواطنين لتلبية الاحتياجات الجماهيرية على الوجه الأكمل. 

 

 

محافظ أسوان توفير السلع الاحتياجات اليوميه عبد الاضحى الاسواق

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