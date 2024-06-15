السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مع أطيب الأمنيات بالسعادة والتفاؤل.. رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك لعام 2024

عيد الأضحى
عيد الأضحى

مع بداية عيد الأضحى المبارك لعام 2024/ 1445، يبحث الكثير عن رسائل التهنئة التي يمكنهم إرسالها إلى احبائهم وأقاربهم وأصدقائهم كعيدية منهم بعيد الأضحى.

وقد اعتاد الناس أن يقوموا بإرسال رسائل نصية قصيرة وحديثة سواء عن طريق التطبيقات الحديثة مع تطور التكنولوجيا كالواتس أب أو الماسنجر، أو الرسائل النصية القصيرة.

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وفي هذا السياق يستعرض الدستور في التقرير التالي افضل الرسائل النصية التي يمكن للناس إرسالها لبعضهما البعض احتفالا بعيد الأضحى المبارك لعام 2024/ 1445.

رسائل التهنئة بعيد الاضحى المبارك لعام 2024:

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، وأن يجعله فرصة لتعزيز روح التسامح والمحبة بيننا.. عيد سعيد.

أتمنى لكم ولأسرتكم عيد اضحى سعيد ومبارك، وأن يعيده الله علينا وعليكم باليمن والبركات.

تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.. عيد اضحى سعيد.

رسائل التهنئة بعيد الاضحى المبارك لعام 2024:

عيد الأضحى يأتي بأجواء من السعادة والتفاؤل، أتمنى أن يكون لديكم عيداً سعيداً مليئاً بالمحبة والفرحة.. كل عام وأنتم بخير.

بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أتقدم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات لكم ولأسرتكم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات.. عيد سعيد.

كل عام وأنتم في سرور وهناء بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وليجعله الله سببًا في تطهير نفوسكم من كل أذى وكرب.

يأتي عيد الأضحى كل عام بمزيد من التفاؤل والإيجابية التي تجعلنا أفضل، كل عام ونحن جميعًا بخير.

إلى كل المقربين من قلبي، أبعث إليكم أرق التهاني والعبارات في يوم عيد الأضحى المبارك جعله الله سعيدًا علينا وعليكم.

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أجمل عبارات رسائل تهنئة عيد الأضحى 2024 للأهل والأصدقاء

 

 

رسائل التهنئة بعيد الأضحى المبارك 2024:

أسأل الله أن يجعل أعمالك مقبولة وذنوبك مغفورة في عيد الأضحى، كل عام وأنت بخير.

أسمى التهنئة والمباركات أقدمها لك في عيد الأضحى لأكون من أول المعيدين، كل عام وأنت إلى الله أقرب.

كل عيد أضحى وأنت لربك طائعًا ولدينك رافعًا، تقبل الله منك صالح العمل.

جعل الله عيدك أجمل، يهلّ عليك بالخير واليمن والبركات والطاعات.

لا يوجد أجمل من مناسبة عيد الأضحى لأهنئك بها يا أغلى الناس، كل عام وأنت بخير وعافية.

 

تهنئة عيد الأضحى المبارك 2024:

مرحى بالعيد الكريم، كل عيد أضحى ونحن بخير وصحة وفيرة وسعادة مديدة.

في هذا اليوم المبارك، نتبادل التهاني والأماني بالعيد السعيد أتمنى لكم ولعائلتكم عيداً مليئاً بالسعادة والبهجة كل عام وأنتم بخير.

أسعد الله أوقاتكم بذكره وأعاده عليكم بالخير واليمن والبركات، كل عام وأنتم إلى الله أقرب وأسعد.. عيد سعيد.

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