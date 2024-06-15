السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي (2024)

السوبر الإفريقي
السوبر الإفريقي

سيظل البحث عن موعد مباراة الأهلي والزمالك، على لقب كأس السوبر الإفريقي (2024)، متصدر كافة محركات جوجل خلال الفترة المقبلة، لحين معرفة هوية الفريق المتوج بالبطولة.

ويأتي ذلك، لأنها بمثابة سيناريو مكرر من نسخة مباراة عام 1994 بجنوب إفريقيا، والتي حسمها الفارس الأبيض لصالحه بهدف نظيف، سجله أيمن منصور آنذاك، ليتقابل الفريقين مجددا وجها لوجه بعد أكثر من 30 عاما.

موعد مباراة الأهلي والزمالك على لقب السوبر الإفريقي (2024)

لم يحدد مسئولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” حتى الآن، موعدا ثابتا لقمة الأهلي والزمالك الإفريقية المرتقبة، على كأس السوبر الإفريقي (2024)، بالإضافة لملعب المباراة.

كانت بعض التقارير الصحيفة، أشارت مؤخرا إلى رغبة “كاف”، في إقامة قمة كأس السوبر الإفريقي بين القطبين الكبيرين الأهلي والزمالك، خلال الفترة من 25 يونيو الجاري وحتى يوم 30 من الشهر ذاته، بدون تحديد ملعب المباراة.

الترجي بوابة الأهلي للنجمة الثانية عشر

كان الترجي التونسي، بوابة المارد الأحمر، للحصول على النجمة الثانية عشر في تاريخه، بدوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق تعادلا سلبيا بدون أهداف مع فريق باب سواقة برادس، والفوز هنا على ملعب الرعب الدولي (ستاد القاهرة) بهدف نظيف.

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هدف حمدي يمنح الزمالك الكونفيدرالية 

منح هدف أحمد حمدي، جناح الزمالك الدولي، في مرمى نهضة بركان، خلال مواجهة إياب نهائي الكونفيدرالية، أمام بطل المغرب بالقاهرة، بعدما خسر الفارس الأبيض، مواجهة الذهاب بكازابلانكا بهدفين مقابل هدف، لقب البطولة القارية، للمرة الثانية في تاريخ أبناء ميت عقبة.

أزمة ملعب السوبر الإفريقي

مازال تحديد ملعب كأس السوبر الإفريقي (2024) بين الأهلي والزمالك، صداع في رأس مسئولو “كاف”، إلا أن لائحة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، تمنح بطل دوري أبطال إفريقيا، حق استضافة المباراة.

وفي السياق ذاته، أرسلت وزارة الشباب والرياضة، طلبا رسميا لـ"كاف"، لاستضافة قمة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك (2024)، وإقامتها على ستاد مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة.

8 للأحمر مقابل 4 للأبيض

8 ألقاب استطاع من خلالها المارد الأحمر، فرض هيمنته وسيطرته على لقب السوبر الإفريقي، بينما كان من نصيب غريمه التقليدي الزمالك 4 بطولات فقط.

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