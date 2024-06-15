السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وفاء عبدالسلام: صلة الرحم يجب أن تكون طوال العام وليس فى أوقات الأعياد

الدكتورة وفاء عبد
الدكتورة وفاء عبد السلام

قالت الدكتورة وفاء عبدالسلام، داعية إسلامية، إن صلة الرحم يجب أن تكون طوال العام وليس في أوقات الأعياد والمناسبات فقط.

صلة الأرحام

وأكدت الدكتورة وفاء عبدالسلام، خلال حوارها عبر فضائية "دي إم سي"، أن النبي صلى الله وعليه وسلم كان يصل رحمه باستمرار، وكان هناك الكثير من القصص التي نقلها الصحابة عن النبي صلى الله وعليه وسلم والتي تؤكد أهمية صلة الرحم.

 

البدء بالسلام

وتابعت: "البدء بالسلام هو خير متاع الدنيا، والوصل ليس بالتكافؤ وإنما الوصول بالقطعة، أي أن قطع الأرحام في هذه الأيام المباركة أمر غير مقبول".

واستطردت: "في هذه الأيام المباركة يجب تصفية القلوب والتعامل بالفطرة تجاه الأرحام".

وفاء عبد السلام قطع صلة الرحم دي ام سي قطع الأرحام

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