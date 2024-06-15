السياحة تستعد لاستقبال الحجاج بمخيمات منى مع أول أيام العيد

قال ناصر تركي، رئيس اللجنة الفنية للحج السياحي، إن شركات السياحة المنفذة لبرامج الحج السياحي لهذا العام وعددها 1298 شركة، وفرت كافة سبل الراحة للحجاج على صعيد عرفات، مشيرا إلى أنه بانتهاء يوم عرفة سوف تقوم البعثة وخاصة الجهاز الإداري بغرفة الشركات برصد أحوال جميع مخيمات المطوفين بعرفات وبيان أي تقصير يكون قد تم في أي من تلك المخيمات للرجوع إلى شركة رحلات ومنافع -المسؤلة عن تقديم الخدمات لحجاج السياحة - لمحاسبة المقصرين، مشيرا إلى أن المؤشرات تبشر بوجود التزام كبير من المطوفين وشركات الخدمة الميدانية بتوفير كافة الخدمات المتفق عليها للحجاج.

وأشار تركي إلى أن هذه المتابعة سوف تستمر طوال تواجد الحجاج بالمشاعر المقدسة خاصة مشعر مني، مشددا على ضرورة مراعاة الجميع حجاج وشركات لمحدودية المساحة بمشعر مني، موضحا أن أئمة الأوقاف المرافقين للحجاج أوضحوا الرأي الشرعي لمبيت الحجاج بمني مستندين للعديد من الفتاوي في هذا الإطار ولاسيما فتوي فضيلة الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية،والذي أكد على عدم حتمية المبيت بمني للضعفاء وذوى الحاجات ومن ليس له مكان للمبيت بمنى.

وأشار تركي إلى أن العديد من شركات السياحة اتفقت مع اعداد من حجاجها على أن تنقلهم يوميا من مقار إقامتهم بمكة المكرمة إلى مشعر منى لرمي الجمرات ثم العودة من جديد إلى مكة دون المبيت بمنى.

9 مخيمات لحجاج السياحة بمنى

ومن جهته أكد أحمد إبراهيم، رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة عضو اللجنة العليا للحج السياحي، أن مخيمات حجاج السياحة بمنى جاهزة لاستقبال الحجاج، موضحا أنه تم تقسيم حجاج السياحة وعددهم أكثر من 25 ألف حاج علي 9 مخيمات، 4 لحجاج المستوى الاقتصادي طيران، و2 لحجاج المستوى البري و3 مخيمات لحجاج مستوى الـ5 نجوم، لافتا إلى وجود لجان ميدانية بجميع تلك اللجان لمتابعة تقديم الخدمات للحجاج، موضحا أنه سيتم تقديم 3 وجبات غذائية للحجاج يوميا (فطار - غداء - عشاء)، فضلا عن العصائر والمثلجات والمشروبات الساخنة والباردة علي مدار اليوم.

وأشار إلى أنه تم توزيع ائمة الأوقاف والوعاظ المرافقين لحجاج السياحة علي المخيمات التي يقيم بها الحجاج وذلك لإلقاء الندوات الدينية علي مدار اليوم علي الحجاج وتعريفهم بالطريقة المثلى لأداء مناسك الحج.

وأضاف أن حجاج السياحة سيستمروا في الإقامة بمخيمات منى حتى يوم الثلاثاء المقبل ثاني أيام التشريق، ثم يعودوا متعجلين لأماكن إقامتهم بمكة المكرمة، على أن ينتقل الحجاج الذين قضوا الجزء الأول من برنامج الحج بمكة إلى المدينة المنورة والعكس.

وأكد أحمد إبراهيم أنه تم وضع خطة للطوارئ حتى نهاية الحج، تشمل آليات سريعة ومحددة للتدخل الفوري في الحالات الطارئة لحل المشاكل، مشيرا إلى التعاقد مع شركات متخصصة لمراقبة جودة الأغذية وبطاقات إلكترونية للحجاج لتنظيم الحركة ودخول المخيمات، موضحا أنه تمت مراجعة كافة البنود الخاصة بالتغذية في التعاقد، والاطمئنان على المعايير التي تم وضعها للاختيار على أساسها ما بين الشركات التي تقدم خدمات التغذية للحجاج في المشاعر المقدسة، ومن أهم تلك المعايير ما يتعلق بالجودة وسلامة الغذاء ومراقبة ذلك من خلال التعاقد مع شركة متخصصة ومعتمدة من وزارة الحج لمراقبة جودة التغذية حرصا على سلامة الحجاج.