هتوزع لحمة وهتعمل برنامج تليفزيونى.. مفاجآت عسلية للمصريين فى العيد (فيديو)

بجلبابها الرجالي الشهير والشال الصعيدي، جلست المعلمة عسلية على ناصية شارع الإمام، في سوق الجمعة بمنطقة السيدة عائشة، غير مبالية بحرارة الجو المرتفعة، لحل مشاكل الزبائن والبائعين وفض أي شد وجذب بين الطرفين.

المعلمة عسلية

قالت المعلمة عسلية في حديثها لـ"الدستور": "كل سنة والمصريين جميعًا بخير، بمناسبة عيد الأضحي المبارك، وبإذن الله فيه توزيع أضحية أول يوم العيد زي كل سنة، وبالنسبة للجمعية الخيرية التي أطلقتها تحت الإنشاء، فهي ستقوم بتنظم قوافل طبية خلال الفترة القادمة لخدمة جميع المصريين وغير مقتصرة على أهالي المنطقة فقط".

وتابعت: "عندي مفاجأة جديدة أود أن أعلن عنها وهي برنامج تليفزيوني بعنوان (شباب المحروسة)، ينطلق خلال أيام العيد على إحدي القنوات التليفزيونية، وبإذن الله أكون ضيف خفيف على المشاهدين يومين من كل أسبوع".

ولمعرفة المزيد من التفاصيل يمكنكم مشاهدة الفيديو التالي.

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