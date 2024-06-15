السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد النبوي لـ"الدستور": أهل الكهف صُور في ظروف قاسية والسينما المصرية عظيمة

خالد النبوي فيلم
خالد النبوي فيلم أهل الكهف

يعرض في دور العرض السينمائي فيلم “أهل الكهف” الذي يخوض بطولته النجم خالد النبوي والذي ينافس به ضمن موسم أفلام عيد الأضحى 2024.

حرص الفنان خالد النبوي على توجيه الشكر والامتنان لكل صناع فيلمه السينمائي الجديد “أهل الكهف” أمام وخلف الكاميرا، سواء ممثلين أو صناع أو عمال، مشيرًا إلى أن الجميع ساهموا في خروج العمل في أفضل صورة.

وأضاف "النبوي" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه استمتع بالتعاون مع المخرج عمرو عرفة والمؤلف أيمكن بهجت قمر والمنتج محمد رشيدي، لافتًا انهم بذلوا مجهود كبير لتجسيد الرواية العظيمة للراحل توفيق الحكيم والتي كتبها منذ أكثر من 90 عاما، والتي تحمل نفس اسم العمل، لافتًا انه فخور لتجسيد رواية مسرحية في السينما المصرية.

وأكد ان السينما المصرية عظيمة بصناعها الذين استطاعوا أخذ رواية مسرحية وتحويلها لفيلم سينمائي أكشن حربي، لافتًا أن العمل يستطيع الأباء أن يسردوها لأطفالهم بكل سهولة كـ"حدوتة" قبل النوم، لافتًا أن هذا يدل على جمال السينما المصرية والتي لولاها لظلت الرواية المسرحية حبر على ورق.

وعن رأيه في تحويل الرواية لعمل سينمائي، قال خالد النبوي إن مصر لديها كتاب محترفون منذ الزمن الماضي، أمثال توفيق الحكيم واحسان عبد القدوس وطه حسين وغيرهم من العظماء الذين تركوا أثر كبير في الرواية العربية مؤكدًا أن لدينا صناع قادرون على الابداع وتحويل تلك الكتابات لأعمال سينمائية كبيرة مثل "أهل الكهف".

فيلم أهل الكهف

الفيلم يتناول قصة تشويقية حول قصة أهل الكهف في إطار من التشويق المبني على الكثير من المشاهد الأكشن، حيث من المتوقع أن يجد الجمهور شكلًا جديدًا على السينما المصرية على طريقة أفلام عالمية، فقصة العمل تدور في إطار خيالي حول عدد من البشر يستيقظون من نومهم بعد ثلاثة قرون فيجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل، ويعيشون صراعًا قويًا مع الزمن.

ويجسد شخصيتهم كل من أحمد عيد، وخالد النبوي، ومحمد ممدوح، بالإضافة إلى مشاركة مميزة لمحمد فراج الذي يظهر بشخصيتين في مفاجأة كبيرة بالعمل، فالعمل كتبه أيمن بهجت قمر، وهو مأخوذ عن رواية مسرحية من أربعة فصول بنفس الاسم للكاتب توفيق الحكيم، وأبطالها داخل الرواية هما الوزيران "مشلينيا" و"مرنوش" الهاربان من بطش الملك "ديقيانوس"، وثالثهما هو راعي الغنم "يمليخا" وكلبه "قطمير"، حيث يدخلون في صراع مع الشعور بالوحدة؛ بسبب عدم وجود أي ما يربطهم بحياتهم السابقة.

يشارك الفيلم مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم محمود حميدة، بيومي فؤاد، فتحي عبدالوهاب، أحمد فؤاد سليم، ريم مصطفى، هاجر أحمد، صبري فواز، وريم مصطفى.

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