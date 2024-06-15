على الحجار يتصدر الترند بسبب نبوءة عم صبرى العراف.. القصة كاملة

تصدر النجم علي الحجار، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وذلك بعد تصريحاته في أحد البرامج التليفزيونية وحديثه عن تعرضه لـ"نبوءة من عراف"، وفصله من النقابات الثلاث "التشكيلية والموسيقية والتمثيلية"، بسبب مسرحية "مجنون ليلى".

ويبحث الجمهور ومحبي علي الحجار، عن تفاصيل الأزمة الكاملة التي مرّ بها في عام 1982 ودخل بسببها في حالة من الاكتئاب ومر بظروف نفسية عصيبة، عقب رفده من النقابات الثلاث بسبب مسرحية «مجنون ليلى» وهو ما يرصده إليكم "الدستور" خلال السطور التالية..

علي الحجار يتصدر الترند يسبب نبوءة من عم صبري العراف.. القصة كاملة

ـ كشف علي الحجار، عن أن الدولة في عام 1982 قررت عدم إجراء احتفالات عسكرية بذكرى نصر أكتوبر، نظرًا لاغتيال الرئيس السادات في العام السابق، واكتفت بعمل احتفالات فنية، من بينها مسرحية "مجنون ليلى" التي كان يقوم ببطولتها الحجار وقتها.

ـ أضاف أنه تقرر حضور عدد من المسئولين لافتتاح المسرحية، وبالفعل حضر رئيس الوزراء المصري وبرفقته وزراء الثقافة والإعلام للعديد من الدول العربية، لكنه حين وصل يومها في موعده المحدد، واكتشف حينها أن المسرحية انطلق عرضها منذ ساعة ونصف الساعة، وأنهم اعتذروا أمام الضيوف عن استكمالها نظرًا لعدم حضور بطل العرض (الحجار).

ـ أكد الحجار، أنه واجه أزمة عنيفة آنذاك وتم فصله من كل النقابات، وهاجمته الصحف ووسائل الإعلام المصرية والعربية، بسبب تأخره عن حضور العرض رغم أهميته، وحاول توضيح موقفه لكن لم يستمع إليه أحد، واستمر الهجوم لمدة شهر متواصل، فدخل في حالة اكتئاب بسبب الأمر.



ـ وتابع الحجار: "في ظل هذه الحالة العصيبة تحدث معي وقتها المخرج عصام السيد، وأكد لى أن هناك رجل عارف ربنا ويقرأ الطالع، ويعمل معهم في المسرح اسمه (عم صبري)، كلما قرأ ما هو مكتوب ضدي في الجرائد قال هذا الشاب مظلوم، وطلب مقابلتي".

ـ وأضاف الحجار: "بالفعل توجهت لزيارة عم صبري، وشربت القهوة وقرأ الفنجان، ثم دخل وعاد لي مرة أخرى، ثم أخبرني أنه رأى رجلًا طويلًا بشرته سمراء سيطلب رؤيتي غدًا، وسيعطيني ورقة مزورة بها توقيعي على معرفة موعد عرض المسرحية مسبقًا، وأعطاني ورقة بها تحصين من أدعية وآيات قرآنية لكي أقرأها".

ـ أضاف "الحجار" أنه في اليوم التالي بالفعل فوجئ باتصال هاتفي من مكتب وزير الثقافة بأن الوزير يطلب مقابلته، فتوجه إليه، وبمجرد دخوله قال له الوزير: "إمبارح طول الليل سامع صوت بيقولي أنت ظالم علي الحجار هاته"، وعلى الفور، أخبره الحجار بما حدث، وأنه لم يعلم بتقديم موعد العرض، فأجابه الوزير بأن هناك ورقة بها توقيعات جميع الممثلين عن معرفتهم بالموعد.

ـ وتابع: "حينها سأله الوزير عن مدى نجاح المسرحية في حال تم عرضها، فأخبره الحجار بأنه لا يدري، لأن المسرحية لم تكتمل أصلًا، فالفصل الثالث لا يعرفون عنه شيئًا، والثاني لم يكتمل بعد، وألحان المسرحية لم ينته منها بليغ حمدي بالأساس، فأدركوا حينها أنه نظرًا لعدم اكتمال المسرحية قام البعض بهذه الحيلة لكي يمنع عرضها بداعي تأخر البطل عن الحضور".

ـ وفى نهاية الحديث أشار "الحجار" إلى أن الوزير أجرى تحقيقًا موسعًا في الواقعة، مضيفاً: "حينها أدركوا أنني بريء بالفعل، فتم نشر خبر صغير في صحيفة الجمهورية ببراءتي من الاتهامات التي وجهت لي، وعدت لعملي مجددًا في الفن وواصلت مسيرتي في الغناء حتى الآن".

جدير بالذكر أن النجم علي الحجار، انتهى من كافة البروفات والتحضيرات على خشبة المسرح القومي، استعدادًا لإطلاق العرض المسرحي الجديد "مش روميو وجولييت"، بقيادة المخرج عصام السيد ومشاركة نخبة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة رانيا فريد شوقي، تمهيدًا لانطلاق العرض بعد غدٍ الإثنين ثانى أيام عيد الأضحى المبارك.