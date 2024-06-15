السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حريق بكابل الكهرباء لمحطة معالجة "صرف بلانة".. ومحافظ أسوان يوجه بسرعة الإصلاح

الحريق
الحريق

 تعرض كابل الكهرباء الرئيسي قدرة 11 ألف كيلو فولت المغذي لمحطة معالجة صرف صحيبلانة التابعة لمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، لنشوب حريق فى جزء منه. 

 

 

من ناحيته كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المسئولين بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بسرعة التدخل للسيطرة على الحريق، والتعامل الفورى بإصلاح وصيانة الكابل. 

اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتسبب فى نشوب الحريق 

 

وشدد محافظ أسوان، على اتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المتسبب فى نشوب هذا الحريق بالكابل، وتحمله لتكلفة صيانة وإصلاح الكابل، وهو أحد المزارعين الذى قام بإشعال النيران فى تشوين لكميات من "التبن" والتى كانت موجودة بجوار المحطة مما تسبب فى وصولها للكابل، وبالتالى تعرض جزء منه للحريق والتلف. 

 

ومن جانبه أوضح المهندس عبد الصبور الراوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأنه بناءًا على تعليمات محافظ أسوان نجحت جهود العاملين بالشركة وقطاع الكهرباء والحماية المدنية والوحدة المحلية بمركز نصر النوبة فى صيانة وإصلاح الجزء الذى تعرض للتلف نتيجة للحريق، وتم توصيل الكابل إلى المحطة لتعمل بكامل طاقتها والتى تصل إلى 60 ألف م3/ يوم. 

 

ولفت المحافظ، إلى أن محطة معالجة صرف صحى بلانة تخدم أكثر من 100 ألف نسمه داخل 10 قرى بمراكز كوم أمبو ودراو ونصر النوبة، ولذا تم التفاعل السريع مع الموقف لتلافى أى تداعيات خطيرة من زيادة منسوب المياه داخل أحواض وبرك الأكسدة بالمحطة. 

 

 

 

IMG-20240615-WA0057
IMG-20240615-WA0057
محافظ أسوان حريق كابل الكهرباء محطة معالجة الصرف الصحي بلانة

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