السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل كرواتيا أمام إسبانيا في كأس أمم أوروبا

منتخب كرواتيا
منتخب كرواتيا

كشف زلاتكو داليتش المدير الفني لـ كرواتيا، عن قائمة منتخب بلاده، لمواجهة إسبانيا، في الجولة الأولى من المجموعة الثانية لبطولة كأس أمم أوروبا “يورو 2024”.

موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا والقنوات الناقلة

أما عن موعد مباراة إسبانيا ضد كرواتيا في كأس أمم أوروبا، فتُقام في تمام السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية ببرلين.

وتُنقل المباراة تليفزيونيًا على قناتي beIN Sports Max 1، 2.

تشكيل كرواتيا أمام إسبانيا في كأس أمم أوروبا

أما عن تشكيل كرواتيا أمام إسبانيا في كأس أمم أوروبا، فشهد البدء بـ لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد أساسيًا، بجوار مارسيلو بروزوفيتش لاعب النصر، ماتيو كوفاسيتش من مانشستر سيتي، في خط الوس.

في حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جوسيب ستانيسيتش - مارين بونجراسيتش - جوسكو جفارديول - جوسيب سوتالو

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش - ماتيو كوفاسيتش - لوكا مودريتش

خط الهجوم: لوفرو ماير - أندري كراماريتش - أنتي بوديمير

ويجلس إيفان بيريسيتش على مقاعد بدلاء البرتغال في مباراة الليلة.

 

تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا في كأس أمم أوروبا

أما عن تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا في كأس أمم أوروبا، فشهد البدء بالثنائي ناتشو فيرنانديز وروبين لو نورماند في قلب الدفاع، فيما يتواجد الشاب لامين يامال أساسيًا في الهجوم.

وجاء تشكيل إسبانيا أمام كرواتيا في كأس أمم أوروبا كالآتي:

في حراسة المرمى: يوناي سيمون

خط الدفاع: داني كارفاخال - روبين لو نورمادو - ناتشو فيرنانديز - مارك كوكريلا

خط الوسط: رودري هيرنانديز - فابيان رويز - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: لامين يامال - نيكو ويليامز - ألفارو موراتا

وسيصبح لامين يامال جناح برشلونة، أصغر لاعب يشارك في مباراة ببطولة كأس أمم أوروبا على مدار التاريخ، بعمر يناهز 16 عامًا و11 شهرًا فقط.

وتضم المجموعة الثانية التي يُطلق عليها "مجموعة الموت" أيضًا منتخبي إيطاليا وألبانيا حيث سيلتقيان في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

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