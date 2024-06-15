السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير عسكرى: القصف الأمريكى للحوثيين لن يُجدى.. والدخول بريا فى اليمن يعد انتحارًا

العميد أمين حطيط
العميد أمين حطيط

قال العميد أمين حطيط، الخبير العسكري، إن هناك تقارير استخباراتية تؤكد أن واشنطن وحلفاءها فشلوا في منع هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر وخليج عدن، وهذا صحيح.

وأضاف "حطيط"، خلال مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن البحرية الأمريكية عندما جهزت نفسها عدت قدراتها وقواتها العسكرية بالنظر لعقيدة قتالية قديمة، ولكنها فوجئت بقدرة الحوثيين الحقيقية.

وأشار الخبير العسكري إلى أن القدرات البحرية الأمريكية فجأة وجدت نفسها أمام مشهد جديد ومخاطر لم تكن في حسبانها، فقد وجدت نفسها في حرب من جيل خاص لا تندرج لا في الجيل الثالث ولا في الجيل الثاني من أجيال القتال البحري، ولذلك ارتبكت الولايات المتحدة الأمريكية.

ونوه العميد أمين حطيط بأن القصف الأمريكي للحوثيين لن يُجدي، مؤكدًا أن الدخول بريا في اليمن يعد انتحارًا للولايات المتحدة الامريكية سياسيًا واقتصاديًا.

خبير عسكري القصف الامريكي القاهرة الإخبارية العميد أمين حطيط واشنطن

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