السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جاءوا من كل فج عميق.. كم عدد الحجاج 2024؟

جبل عرفات
جبل عرفات

يعيش المسلمون موسما استثنائيا للحج هذا العام، بوصفه "حج تقني"، اعتمد المملكة العربية السعودية فيه على تطبيقات ذكية للتعامل مع الحجاج وإدارة الحشود.

وشهد الحجيج أمس خطبة الجمعة، فضلا عن خطبة عرفة اليوم، ثم خطبة العيد صباح الغد، وهو أمر فريد يشهد فيه المسلمون 3 خطب في 3 أيام متتالية.

وبدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد إلى مشعر منى غرب السعودية أمس الجمعة، وصعدوا إلى جبل عرفات منذ صباح اليوم.

عدد الحجاج 2024

وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود ما يزيد على مليوني حاج هذا العام وتحديدا (مليون و833 ألفا و164 حاجا)، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمة جديدة، وهي الإسعاف الجوي من مهابط الأبراج المحيطة بالحرم المكي، بهدف سرعة الاستجابة للحالات الطارئة في محيط المسجد الحرام والمشاعر.

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درجة الحرارة في السعودية اليوم

وحذرت وزارة الصحة السعودية الحجاج من أخطار التعرض لارتفاع حرارة الأسطح بالمشاعر المقدسة، التي تصل إلى 72 درجة مئوية في بعض المناطق الجبلية.

ونبهت وزارة الصحة، الحجاج بأن التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة يشكل خطرا كبيرا على صحتهم، مشيرة إلى أن موسم الحج هذا العام  يأتي مع ارتفاع درجات الحرارة على مكة المكرمة والتي تعد كبرى الصعوبات التي يواجهها الحجاج.

ودعت الوزارة الحجاج إلى استخدام المظلات بشكل دائم لتجنب التعرض للشمس بشكل مباشر، وشرب المياه بكميات كافية على مدار اليوم، حتى لو لم يشعروا بالعطش، والالتزام بكل التعليمات والنصائح الصحية، والابتعاد عن الخروج والتعرض لأشعة الشمس أو المشي على الأسطح أو لمسها خلال ساعات الذروة.

حجاج غزة

وحرمت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر 2500 غزي من فرصة أداء فريضة الحج التي كان ينتظرها بعضهم لسنوات.

وقال المسؤول في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بغزة إكرامي المدلل يوم الخميس إن استمرار الحرب واحتلال الجيش الإسرائيلي معبر رفح، الذي يربط بين القطاع ومصر، منع الحجاج من السفر لأداء الفريضة هذا العام، مما يعدّ انتهاكا واضحا لحرية العبادة.

وأوضح المدلل أن الوزارة لم تستطع هذا العام بسبب الحرب استكمال إجراءات موسم الحج كالأعوام الماضية، والتي تشمل توقيع عقود النقل البري والجوي داخل مصر، وكذلك عقود النقل البري داخل السعودية، إضافة إلى حجز سكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة والكثير من الأمور الضرورية.

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