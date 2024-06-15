السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء.. تعرّف على أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى فى القليوبية

صلاة عيد الأضحى
صلاة عيد الأضحى

أعلن الشيخ صفوت أبوالسعود، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، عن أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى في كافة مناطق مدن وقرى محافظة القليوبية والتي بلغ عددها 410 ساحات بالمساجد الكبري ومراكز الشباب والأندية والأراضي الفضاء بالقرى والمراكز، حيث أعلنت المديرية بالتنسيق مع المحافظة عن استعدادات تجهيز الساحات لاستقبال المصلين أول أيام عيد الأضحى المبارك.

موعد صلاة العيد الأضحى في القليوبية

يحين موعد صلاة عيد الأضحى 2024 في محافظة القليوبية في الساعة 06:18 صباحًا.

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في القليوبية

أوضح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية فى تصريحات صحفية أنه جرى اختيار 410 ساحات ومسجد ضمن أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية مشيرًا إلى أن الأماكن منتشرة في كل المراكز والمدن والقرى والأحياء بالقليوبية بالتنسيق مع الشباب والرياضة ومراكز الشباب والأهالي، مؤكدًا أنه تأتي الأماكن في النوادي ومراكز الشباب والأراضي الفضاء في الأماكن التالية:

أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في القليوبية
أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في القليوبية
أماكن صلاة عيد الأضحى 2024 في القليوبية

410 مساجد وساحات في مختلف أنحاء القليوبية 

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه جرى تجهيز أماكن صلاة عيد الأضحى في محافظة القليوبية والتي تشمل بعض الأماكن العامة لأداء صلاة العيد في 410 مساجد وساحات في مختلف أنحاء المحافظة وفق الضوابط المعلنة لإقامة الصلاة وخطبة العيد.

كما قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية بجولة تفقدية بمدينة الخصوص وأحياء شرق وغرب شبرا الخيمة، وذلك لمتابعة أعمال النظافة ومنع الإشغالات الموجودة بالشوارع، بالإضافة إلى متابعة المشروعات الجارية وحملات النظافة التي تنظمها المحافظة لرفع تراكمات القمامة والرتش أسفل الكباري وفي المداخل الرئيسية، والتأكد من جاهزية الشوارع والميادين ومحيط المساجد والساحات بمراكز ومدن وأحياء المحافظة استعدادًا لاستقبال المواطنين خلال عيد الأضحى المبارك. 

وشملت الجولة المرور على الحملة الميكانيكية بمدينة الخصوص ومحور الخصوص وشارع 15 مايو وطريق شركات البترول ومحور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، كما شملت الجولة المرور على شارع  أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة.

وخلال الجولة تفقد محافظ القليوبية أعمال الحملة المكبرة التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع حي غرب شبرا الخيمة لرفع تراكمات الرتش والقمامة أسفل كوبري الطريق الدائري نزلة أم بيومي بشارع أحمد عرابي، حيث تم تدبير 10 سيارات حمولة 50 طنًا وعدد 3 لوادر وتم رفع جميع التراكمات، ووجه المحافظ بتفعيل الورديات الليلية لضبط أي سيارة تلقي القمامة بالشارع.

ساحات صلاة العيد محافظة القليوبية وزارة الأوقاف صلاة عيد الأضحى مساجد القليوبية

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