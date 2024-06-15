بمناسبة عيد الأضحى.. هشام ماجد: يا رب السنة الجاية كلنا على جبل عرفات

حرص الفنان هشام ماجد على تهنئة جمهوره بمناسبة عيد الأضحى المبارك، بصورة له من داخل الحرم المكي بمناسبة وقفة جبل عرفات اليوم.

وشارك هشام الصورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، وعلق قائلًا: "كل سنة وأنتم طيبيين وعيد أضحى مبارك عليكم، يا رب السنة الجاية كلنا على جبل عرفات".

جدير بالذكر أنه، طرح للفنان هشام ماجد مؤخرًا فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" إخراج أحمد الجندي، وبطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، الطفل جان رامز، وعدد آخر من الفنانين، والفيلم من تأليف شريف نجيب، وجورج عزمى، وإخراج أحمد الجندي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي مع الفانتازيا الخيالية حول هشام ماجد الذي يجسّد شخصية مهندس معماري، والمتزوج من هنا الزاهد، ولديهما ابن ويعيشان معًا حياة تعيسة، ويأتى لهما مخترع بأن هناك نسخًا أخرى منهما فى أكوانٍ أخرى؛ ما يجعلهما يعيدان التفكير فى علاقتهما التى تتحول من تعيسة إلى سعيدة.

ويجتمع هشام ماجد وهنا الزاهد في فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" للمرة الثانية في السينما، حيث ينتظر الثنائي عرض فيلم "بضع ساعات فى يوم ما" المأخوذ من رواية تحمل نفس الاسم، والذي تم الانتهاء من تصويره منذ فترة، وتشهد أحداثه مجموعة من القصص الرومانسية، وتدور قصة رومانسية بين هشام ماجد وهنا الزاهد.