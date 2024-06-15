السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منتخب سويسرا يهزم المجر بثلاثية في يورو 2024

سويسرا
سويسرا

فاز منتخب سويسرا على نظيره المجري بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب راين إنرجي بلايبزيج الألمانية، في الجولة الأولى من دور المجموعة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024".

وافتتح كوادو دواه التسجيل للمنتخب السويسري في الدقيقة 12 بعد انفراد بمرمى جولاتشي حارس المجر، من متابعة لتمريرة زميله ميشيل أيبيشير.

واستطاع ميشيل أيبيشير تسجيل الهدف الثاني لـ منتخب سويسرا في الدقيقة 45 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، فشل حارس المجر في التعامل معها، لينتهي الشوط الأول بثنائية نظيفة.

وفي الشوط الثاني، كثف لاعبو المجر محاولاتهم للتسجيل، حتى تمكنوا من تقليص الفارق بهدف أول عن طريق المهاجم فارجا في الدقيقة 66، بضربة رأسية من متابعة للكرة العرضية التي أرسلها دومنيك سوبوسلاي من الجهة اليسرى.

وأكد بريل إيمبولو انتصار السويسريين بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 93 مستغلًا خطأ فادح من دفاعات المجر، ليحصد رفقة فريقه نقاط المباراة الثلاث.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد سويسرا لـ 3 نقاط في المجموعة الثانية بفارق الأهداف عن ألمانيا صاحبة الصدارة، فيما تجمد رصيد المجر عند صفر من النقاط في المركز الثالث.

تشكيل سويسرا أمام المجر في كأس أمم أوروبا

أما عن تشكيل سويسرا أمام المجر في كأس أمم أوروبا، فجاء كالآتي:

في حراسة المرمى: يان سومير

خط الدفاع: فابيان شار - مانويل أكانجي - ريكاردو رودريجيز

خط الوسط: فيدمير - جرانيت تشاكا - فريولير - ندوي

خط الهجوم: أبيشير - فارجاس - دواه

تشكيل المجر أمام سويسرا في كأس أمم أوروبا

أما عن تشكيل المجر، فكشف عنه المدير الفني الإيطالي ماركو روزي، والذي جاء كالآتي:

في حراسة المرمى: جواشي

خط الدفاع: لانج - أوربان - سالاي

خط الوسط: فيولا - ناجي - شافير - كيكيز

خط الهجوم: سالاي - دومنيك سوبوسلاي - فارجا

يُذكر أن منتخب ألمانيا قد قص شريط افتتاح البطولة بانتصار عريض على إسكتلندا بخمسة أهداف مقابل هدف، ضمن منافسات ذات المجموعة.

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