السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خاص.. جوميز يحسم قراره من التدوير بين حراس الزمالك

محمد صبحي
محمد صبحي

رفض البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك تطبيق سياسة التدوير في حراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشارك صبحي في التشكيل الأساسي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتغلب الزمالك بالأمس على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد.

جوميز قرر تثبيت محمد صبحي أساسيا في الفترة المقبلة وعدم التدوير بينه وبين محمد عواد العائد من المنتخب الوطني بعد تواجده في المعسكر الأخير.

وينتهي عقد صبحي وعواد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم السبت من التدريبات عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الزمالك جوزيه جوميز البرتغالي جوزيه جوميز مباراة سيراميكا كليوباترا سيراميكا كليوباترا سيراميكا

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

عاجل| صفقة مفاجأة.. جوميز يوصى بضم نجم سيراميكا كليوباترا إلى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا