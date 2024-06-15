خاص.. جوميز يحسم قراره من التدوير بين حراس الزمالك

رفض البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الزمالك تطبيق سياسة التدوير في حراسة مرمى الفريق خلال الفترة المقبلة.

وشارك صبحي في التشكيل الأساسي خلال مباراة سيراميكا كليوباترا بالأمس ضمن منافسات بطولة الدوري.

وتغلب الزمالك بالأمس على سيراميكا بهدفين مقابل هدف واحد.

جوميز قرر تثبيت محمد صبحي أساسيا في الفترة المقبلة وعدم التدوير بينه وبين محمد عواد العائد من المنتخب الوطني بعد تواجده في المعسكر الأخير.

وينتهي عقد صبحي وعواد مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق لهما التوقيع لأي نادي في الوقت الحالي.

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم السبت من التدريبات عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا التي أقيمت بينهما اليوم في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويستأنف الزمالك تدريباته غدا الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الاثنين في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويغيب عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة المصري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء، بعدما حصل اللاعب على البطاقة الصفراء الثالثة خلال مباراة سيراميكا كليوباترا اليوم.

وحقق فريق الزمالك فوزاً غاليا على سيراميكا كليوباترا بثنائية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد المقاولون العرب، المؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 31 نقطة.

ويستأنف الزمالك تدريباته يوم الأحد استعداداً للقاء المصري البورسعيدي المقرر له يوم الاثنين المقبل في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.