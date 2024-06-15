السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس المتهم بدهس سيدة فى مصر الجديدة 4 أيام

جريدة الدستور

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بدهس سيدة في منطقة مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المستشفيات باستقباله (سيدة "مصابة بكسر بالجمجمة"– مقيمة بدائرة القسم). 

بالانتقال وسؤالها قررت أنها حال عبورها طريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب فى إصابتها المُشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالى عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة منطقة مصر الجديدة مصر الجديدة قسم شرطة النزهة

مواد متعلقة

حبس 3 عاطلين لاتهامهم بسرقة مبلغ مالى من سائق بالجيزة

تجديد حبس 4 متهمين بغسل 60 مليون جنيه حصيلة أنشطة مشبوهة

حبس عصابة سرقة المشغولات الذهبية والأموال من داخل شقة بالغردقة

الأكثر قراءة

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

"بيخونها فى التليفون".. ضبط سيدة سكبت "زيت مغلى" على وجه زوجها بعين شمس

درجات الحرارة هتوصل لكام؟.. تعرف على حالة الطقس فى العيد (بث مباشر)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

طه حسين.. التعليم والثقافة الآن

ماجد حبته

.. ولا هتاف فى الحج

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا