حبس المتهم بدهس سيدة فى مصر الجديدة 4 أيام

أمرت النيابة العامة، بحبس المتهم بدهس سيدة في منطقة مصر الجديدة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كشفت الأجهزة الأمنية بالقاهرة ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة من أحد المستشفيات باستقباله (سيدة "مصابة بكسر بالجمجمة"– مقيمة بدائرة القسم).

بالانتقال وسؤالها قررت أنها حال عبورها طريق بدائرة القسم اصطدمت بها سيارة مجهولة "لاذت بالفرار" مما تسبب فى إصابتها المُشار إليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد السيارة وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة).

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه من مكان الحادث لخشية تعدى الأهالى عليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.