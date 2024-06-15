السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادي بـ"الشعب الجمهوري" يهنئ الرئيس السيسي بعيد الأضحى

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

هنأ عياد رزق القيادي في حزب الشعب الجمهوري، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وكافة مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية والمحلية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلا المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبها وأرضها وجيشها والأمة العربية وسائر بلاد المسلمين، وأن تظل مصر تنعم بعزها وتقدمها وازدهارها.

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العالم العربي

وقال القيادي في حزب الشعب الجمهوري في بيان له اليوم، إن العالم العربي عاش لحظات حرجة خلال الآونة الأخيرة، في فترة حملت فيها مصر المسؤولية كاملة وقدمت دورها وواجبها الوطني كاملا تجاه دعم الأمن والسلام الشامل والعادل في المنطقة، بما يحفظ للجميع أمنه القومي، محتملة كافة التبعات والآثار التي لحقت بها جراء موقفها الثابت لدعم الحق والحقيقية ورفض أن يكون الباطل وجودا تحت أي ظرف كان.

تحقيق التنمية الشاملة
وثمّن القيادي بحزب الشعب الجمهوري كافة الجهود المبذولة من الجميع حتى تتمكن مصر من عبور الأزمات والتحديات وتمضي في طريق الإنجازات غير مبالية بما يحدث من ضغوط أو محاولات لعرقلة تقدمها وازدهارها، الأمر الذي مكنها من استقرارها وتحقيق التنمية الشاملة، والدفع نحو المزيد بتوجيهات القيادة السياسية ووعي الشعب الحريص على استكمال رؤية التنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

وتوجه رزق بالدعاء بأن يُعيد الله على مصر وشعبها هه الأيام المباركة بالرحمة والمغفرة، وأن تعم الأعياد والمحبة والخير والاستقرار للوطن الحبيب والمنطقة العربية والإسلامية، وينعم جميعًا بالخير والرخاء والاستقرار.

حزب الشعب الجمهوري للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس مجلس الوزراء عيد الأضحى المبارك مصر

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