90% إشغالات الفنادق خلال عيد الأضحى وغرفة عمليات لمتابعة السائحين والحجاج

قال بيتر ناثان عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت الفندقية، إن الإشغالات الفندقية مرتفعة خلال أيام عيد الأضحى المبارك على كافة الفنادق بمختلف المقاصد السياحية فهناك إقبال من مختلف الجنسيات كما أن هناك حراك من السياحة الداخلية وتوافد المصريين على الشواطئ.

وأضاف ناثان في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الاشغالات الفندقية بكل من شرم الشيخ والغردقه ومرسي علم تصل إلى 90% خلال أيام عيد الأضحى المبارك كما أن هناك توافد وإقبال مرتفع على الساحل الشمالي بالإضافة إلى أن هناك توافد على فنادق القاهرة من السائحين العرب حيث بلغت نسبة الإشغالات بها خلال العيد إلى نحو 90% بالإضافة إلى توافد للسائحين الألمان على منطقة الغردقة.

وفي ذات السياق قامت وزارة السياحة والآثار، بتشكيل غرفه عمليات من ممثلى الإدارة المركزية لشركات السياحة، خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وذلك لتلقي وبحث أي شكاوى أو مخالفات ترد من السائحين الأجانب أو المواطنين المصريين وتذليل أي عقبات قد تواجههم، بالإضافة إلى متابعة حالة حجاج السياحة المصريين المتواجدين لأداء فريضة الحج في الأراضي السعودية وطمأنة ذويهم في مصر.

يأتى ذلك تأكيدًا على الدور الرقابي والتنظيمي الذي تقوم به الوزارة لضبط منظومة العمل السياحي وحرصها على التأكد من جودة الخدمات المقدمة حفاظًا على سلامة السائحين والمواطنين، وكذلك حجاج السياحة.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، إلى أنه يمكن التواصل مع غرفة العمليات من خلال رقم الهاتف / 01550008630 – 01550008633

وأضافت أنه تم توجيه ممثلي غرفة العمليات للعمل على سرعة بحث وحل الشكاوى التي ترد من السائحين والمواطنين، بالإضافة إلى التأكد من التزام كافة الشركات السياحية بتنفيذ كافة البرامج السياحية المُخطر بها.

هذا ويتم استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بالمواطنين والسائحين من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء أو من خلال ما يتلقاه الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل لتلقي كافة شكاوى ومقترحات زائري المقصد السياحي المصري من المصريين والسائحين، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير سبل وآليات للتواصل مع كافة الزائرين والسائحين والتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم.