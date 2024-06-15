طب عين شمس تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس للعام الثاني على التوالي احتفالية اليوم العالمي للتبرع بالدم، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة وأ.د على الأنور عميد الكلية ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، بحضور الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور طارق يوسف المدير التنفيذي للمستشفيات ولفيف من الأساتذة من مختلف التخصصات.

يعد الاحتفال استكمالا لمسابقة أفضل برنامج دعاية لحث المجتمع على التبرع التطوعي الدائم بالدم بين عدة مدارس، ولقد تم عرض ما قام به الطلبة من جهد لنشر وعي التبرع التطوعي الدائم بالدم في محيط مدرستهم وبين أسرهم، مما أسفر عن إقامة حملات تبرع داخل هذه المدارس.

وقد شارك في الحضور مدرسة ليسيه ألبرت كامو (مدارس نيو جيزة) ومدرسة ليسيه فولتير (مدارس القرية الذكية)، وزار الطلاب مستشفيات جامعة عين شمس للوقوف على خدمات المستشفيات المختلفة واستخدامات الدم ومشتقاته لمرضى أمراض وأمراض الكلى والأورام.

وأوضحت الدكتورة داليا ضياء الدين سالم أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية ومدير الجودة ببنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس ومنسق برنامج 5 لـ1 أن هذا العام تم ضم برنامج 5 لـ1 إلى موقع كلية الطب ومن خلاله يمكن معرفة جميع المعلومات التي تخص التبرع بالدم.

وأضافت أنه لمن يرغب في التبرع يمكنه تسجيل بياناته على الموقع وبالتالي يمكن التواصل معه وإرشاده للموعد والمكان المناسب للتبرع.

وعلى هامش الإحتفالية تم تكريم كل من دعم برنامج 5 لـ1 سواء بالمشاركة في تنظيم حملات التبرع بالدم أو المتبرعين أنفسهم، حيث تم تكريم السادة وكلاء الكليات لخدمة المجتمع وتنمية البيئة: الدكتور علاء الدين عبد الحليم (كلية التربية) والدكتور باسم محمد (كلية الأثار) والدكتورة حنان سالم (كلية الأداب) والدكتورة رولا ميلاد (كلية الصيدلة)، كما تم تكريم جمعية مصر شريان العطاء ورئيسها الدكتور محسن الألفي أستاذ طب الأطفال

وأيضًا تم تكريم اتحاد طلاب كلية الصيدلة ومجموعة متميزة من الطلبة والموظفين الذين انضموا لبرنامج 5 لـ1 وأصبحوا من المتبرعين الدائمين، كذلك تكريم القائمين على الحملات من إداريين وفنيين وتمريض بنوك الدم بمستشفيات جامعة عين شمس.

وفي الختام تم الإعلان عن المدرسة الفائزة بالكأس وكان من نصيب مدرسة ليسيه ألبرت كامو.