أماكن ساحات صلاة عيد الأضحى 2024 فى السويس

يحرص مئات الآلاف من سكان محافظة السويس على أداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك بالساحات المفتوحة وسط أجواء من الفرحة والبهجة.

وقال محافظ السويس اللواء عبدالمجيد صقر إن المحافظة حددت أماكن لساحات صلاة العيد بحيث تغطي أحياء السويس الخمسة: "الأربعين، عتاقة، السويس، فيصل والجناين".

وأضاف المحافظ أنه شدد على المسئولين المعنيين بتوفير كافة الخدمات لتوفير سبل الراحة والأمان للمصلين.

وقال وكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماجد راضي، إن الأوقاف خصصت حوالي 45 ساحة مفتوحة لأداء صلاة العيد.

موعد عيد الأضحى 2024 في السويس

تحين صلاة عيد الأضحى في محافظة السويس الأحد في تمام الساعة 6:13 صباحًا.

أماكن صلاة العيد في محافظة السويس

وأضاف راضي في تصريح خاص لـ"الدستور" أن أحياء السويس الخمسة تحتوي على ساحات لأداء الصلاة، بواقع 3 ساحات في حي السويس، 9 ساحات في حي فيصل، 11 ساحة في حي الأربعين ، 11 ساحة في حين عتاقة، 11 ساحة في حي الجناين.

وتعد ساحة الخالدين وساحة الجامع الكبير بمنطقة السلام 1 بطريق السويس القاهرة وساحة مسجد بدر في بورتوفيق التي تطل على المجرى الملاحي لقناة السويس هي الأشهر في محافظة السويس.

وذكر مصدر بمديرية أوقاف السويس أن الساحات انتشرت بأحياء السويس الخمسة على النحو التالي:

حي الأربعين

ساحة مسجد الخلفاء الراشدين بمنطقة المثلث.

ساحة السواحيلية بمنطقة كفر حوظة.

ساحة مسجد الفتح بمنطة السادات.

ساحة مركز شباب سليم الحي.

حي الجناين

ساحة كوبري قرية عامر.

ساحة النور بمنطقة المشروع.

ساحة قرية الشلوفة الجديدة.

ساحة مسجد المغفرة في قرية أبو ترك.

حي السويس

ساحة مسجد النبي موسى بالكورنيش القديم.

ساحة مسجد السراج المنير بمنطقة زرب.

ساحة نادي النصر البترول.

حي فصيل

ساحة الجامع الكبير.

ساحة مسجد السراج المنير.

ساحة حديقة الخالدين أمام حي فيصل.

ساحة مسجد الحسين.

ساحة مسجد الصحابة.

ساحة مسجد الرحمن.

ساحة مسجد الحرمين.

حي عتاقة

ساحة مسجد المصطفى بمدينة الملك عبدالله.

ساحة مسجد نبي الله داود بمنطقة السلام.

ساحة مجمع الرحمة بمنطقة السلام.

ساحة مسجد صلاح نسيم.

ساحة مسجد الفتح الإسلامي بمنطقة السلام.