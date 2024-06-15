المعمل الجنائي يعاين حريقا نشب داخل مصنع موبيليا بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة، بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب داخل مصنع موبيليا في المنطقة الصناعية بأكتوبر، للوقوف على أسبابه وحصر التلفيات.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة، بـ 10 سيارات إطفاء لمكافحة حريق نشب داخل مصنع موبيليا في المنطقة الصناعية بأكتوبر.

تلقت شرطة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مصنع موبيليا بالمنطقة الصناعية في أكتوبر، وانتقل رجال الحماية المدنية وتم فرض كردون أمني حول موقع الحريق لمنع امتداده للأماكن المجاورة.

وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة كرات اللهب ومنع خطر الامتداد وإخماد الحريق فيما أصيب 3 أشخاص بحالات اختناق، ويجرى رجال الإطفاء عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.