بعد عيد الأضحى 2024.. استراتيجيات اللياقة البدنية لإزالة السموم وتنشيط الجسم والعقل

عادة ما تكون فترة احتفالات عيد الأضحى مليئة بالسعادة ومجموعة من أطباق اللحوم الشهية المغرية، ومع ذلك، فإن الإفراط في تناول الأطعمة الغنية والدهون يمكن أن يجعلنا نشعر بالركود والإرهاق.

ولبدء نمط حياة أكثر صحة بعد الاحتفالات، من المفيد تبني بعض استراتيجيات اللياقة البدنية لإزالة السموم وتنشيط الجسم والعقل بشكل فعال.

وحسب موقع HT Lifestyle، فقد اقترح الدكتور سوبراتا داس، استشاري الطب الباطني وأمراض السكري في مستشفى ساكرا العالمي قائلا بعض النصائح التي نستعرضها معكم وهي كالتالي:

1. تناول مشروبات صحية:



ابدأ يومك بتناول مشروب صحي ومنشط لا ينشط جسمك فحسب، بل يزيل السموم أيضًا، يمكن اختيار ماء بذور الشيا، أو الماء الدافئ مع بذور الكتان، أو كوب من الماء عليه ملعقتين كبيرتين من العسل، فكل منها مليء بالعناصر المغذية لبدء روتينك الصباحي.

2. عدم تناول الكافيين:



بعد الاحتفال بالعيد، خذ استراحة من الكافيين عن طريق استبدال قهوة الصباح بشاي الأعشاب أو ماء الليمون الدافئ للمساعدة في إزالة السموم وإنعاش الجسم.

3. تناول الخضروات:



قم بدمج مجموعة متنوعة نابضة بالحياة من الخضروات في كل وجبة لتعزيز كمية الألياف لديك ودعم صحة الجهاز الهضمي من خلال الإنزيمات والمواد المغذية الغنية.

4. تناول الطعام في المنزل:

بعد انتهاء العيد، أعط الأولوية للوجبات البسيطة المصنوعة في المنزل، بهذه الطريقة، يمكنك إدارة المكونات وكمية الطعام مع التخلص من الملح الزائد والسكر والدهون غير الصحية الموجودة غالبًا في أطباق المطاعم أو الأطعمة المصنعة.



5. ممارسة الرياضة:

تساعد التمارين الرياضية، سواء كانت المشي أو اليوجا أو التمارين المكثفة، على التخلص من السموم من خلال العرق وتحسين الصحة العامة.

6. ترطيب الجسم:

الحفاظ على الترطيب ضروري للتخلص من السموم حافظ على رطوبة جسمك عن طريق شرب كمية كبيرة من الماء يوميًا ودمج مشروبات إزالة السموم مثل شاي الأعشاب أو الماء المنقوع أو ماء جوز الهند في روتينك.

7. اتباع روتين صحي:

كل هذه الممارسات تكمل مع اتباع روتين نوم صحي بشكل فعال كما ينصح مرضى السكري بمراجعة أدويتهم وتعديلها حسب الضرورة.