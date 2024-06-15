السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى: الكل على جبل عرفات يدعو لنصرة غزة وفلسطين

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الله جعل هذه الأيام الطيبات خيرًا وبركة ونعمة.

ولفت خلال مداخلة لقناة "دي إم سي"، إلى أن الحجاج يعيشون حالة من الصفاء والرقي، والإخلاص لله، الكل على قلب واحد ولسان واحد، يرددون "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد، والنعمة، لك والملك، لا شريك لك".

وأضاف: "اللهم لك الحمد والمن، الحمد لله أن خلقنا مسلمين وأن رزقنا زيارة البيت العتيق، ولبس الإحرام كأنها الأكفان لبسناها استعدادًا ليوم العرض عليه".

وأردف: "الكل هنا يدعو بلسان واحد لنصرة أهلنا في غزة وفلسطين، نسأل الله لهم النصرة والمنعة، وأن يحمي ضعفاءهم، أن يرينا في أعدائهم عجائب نصرته وقدرته، وكلنا ثقة في الله، وفي نصرته وباليقين في تأييده، أمرنا بطاعته فأطعناه، ونحن خاشعون معترفون بذلنا وخضوعنا لله عز وجل، ونطلب منه العفو".

 

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خالد الجندي الطيبات الحجاج الصفاء والرقي غزة وفلسطين

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