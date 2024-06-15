مواعيد عروض مسرحيات البيت الفني للمسرح في عيد الأضحى 2024

تشهد مسارح الدولة خلال أيام عيد الأضحى المبارك 2024، تقديم مجموعة من العروض المسرحية المختلفة، ويقدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي، برئاسة الفنان خالد جلال، برنامجًا مميزًا يشمل تقديم 11 عرضًا مسرحيًا، منها 6 عروض مسرحية جديدة للجمهور على مسارح البيت الفني للمسرح بالقاهرة والإسكندرية.

مواعيد عروض المسرحيا ت في عيد الأضحى 2024

ونرصد في هذا التقرير تفاصيل العروض المسرحية، بموعيدها وأماكن عرضها خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

عروض المسرح القومي

فرقة المسرح القومي بقيادة الدكتور أيمن الشيوي، تقدم عرض "مش روميو وجولييت" بطولة على الحجار، رانيا فريد شوقي، صياغة شعرية أمين حداد، إخراج عصام السيد، وينطلق في التاسعة مساءً ابتداء من ثاني أيام العيد على المسرح القومي.

فرقة المسرح الكوميدي، بقيادة الفنان ياسر الطوبجي، عرض "العيال فهمت"، المأخوذ عن الفيلم الغنائي "صوت الموسيقى"، إخراج شادي سرور، وتعرض على مسرح ميامي في الثامنة والنصف ابتداء من ثالث أيام العيد.

عروض المسرح العائم

أما فرقة مسرح الشباب، بقيادة الفنان سامح بسيوني، تقدم عرض "مرايا إلكترا" تأليف متولي حامد، وإخراج أيمن مصطفى، وتعرض على المسرح العائم في الثامنة والنصف بدءًا من ثالث أيام العيد.

عروض مسرح القاهرة للعرائس

وتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس بقيادة الدكتور أسامة محمد علي، عرض "ذات والرداء الأحمر"، للأطفال، ابتداء من ثاني أيام العيد في الثامنة مساءً.

وتفتتح فرقة المسرح القومي للأطفال، بقيادة الفنان عادل الكومي، عرض "الحلم حلاوة" تأليف ياسر أبو العينين، وإخراج مي مهاب، ويقدم على مسرح متروبول بالعتبة، وينطلق من ثاني أيام العيد فى الساعة السابعة والنصف مساء.

عروض مسرح ليسيه الإسكندرية

أما فرقة الإسكندرية، بقيادة الفنان محمد مرسي، فتقدم عرض الأطفال "مغامرة في المدينة الأسطورية"، وذلك على مسرح ليسيه الإسكندرية في الرابعة عصرًا، ابتداء من ثاني أيام العيد.

إلى جانب إعادة تقديم 5 عروض مسرحية، وهي: "يوم عاصم جدًا" من تأليف وأشعار أيمن النمر، رؤية وإخراج عمرو حسان، وذلك في تمام التاسعة مساء، على مسرح السلام بشارع القصر العيني، لفرقة المسرح الكوميدي، "النقطة العميا" نص مأخوذ عن رواية "العطب" للكاتب السويسري فريدريش دورينمات، من إعداد وإخراج أحمد فؤاد، وذلك في الثامنة والنصف مساء، على مسرح الغد بالعجوزة، لفرقة مسرح الغد، بقيادة الفنان سامح مجاهد.

عروض مسرح المواجهة والتجوال

أما فرقة مسرح المواجهة والتجوال، بقيادة الفنان محمد الشرقاوي، فتقدم العرض المسرحي "السمسمية" كتابة وإخراج سعيد سليمان، وذلك في تمام الثامنة مساء، على المسرح العائم الصغير بالمنيل.

وتقدم فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، بقيادة الفنان محمد متولي، عرض "كاندي كراش"، من تأليف سعيد حجاج، وإخراج محمد متولي، وذلك في تمام السابعة مساء، على مسرح الحديقة الدولية بمدينة نصر.

وفى الإسكندرية تعرض فرقة مسرح الإسكندرية، بقيادة الفنان محمد مرسى، عرض "حازم حاسم جدًا" كتابة وليد يوسف، إخراج محمد مرسي، وذلك على مسرح ليسيه الحرية بالإسكندرية، في تمام الثامنة مساءً.

عروض مسرح مركز الهناجر للفنون

أما مركز الهناجر للفنون، برئاسة الفنان شادي سرور، يقدم العرض المسرحي "الأرتيست"، بدءًا من ثاني أيام العيد، تأليف وإخراج محمد زكي، بطولة "هايدي عبد الخالق، فاطمة عادل، إيهاب بكير، محمد زكي، أحمد الجوهري، محمود حلواني، ريم مدحت، إبراهيم الألفي، عبد العزيز العناني، فيولا عادل، ياسمين عمر، ياسر أبو العينين، مارتينا هاني، محمود الغندور"، ديكور فادي فوكيه، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء أميرة صابر ومحمد ريان، مساعدا الإخراج أحمد شبل ومروة حسن، مخرج مساعد محمود حلواني، مخرجان منفذان ياسر أبو العينين وخالد مانشي.

ويقدم البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، بقيادة الفنان أحمد الشافعي، المسرحية الكوميدية الاستعراضية "عامل قلق"، بطولة الفنان سامح حسين، تأليف محمد زناتي وأحمد الملواني، ديكور حازم شبل، فكرة وإخراج اسلام إمام، وذلك بدءًا من ثاني أيام العيد، في الثامنة والنصف مساءً، على مسرح البالون بالعجوزة.