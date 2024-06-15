السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد عبودة: رغم قسوة الطقس لكن مشاعر الفرحة أعلى جبل عرفات لا توصف

جبل عرفات
جبل عرفات

قال الدكتور محمد عبودة،  المتخصص في مرصد الأزهر، ومدرس مساعد بجامعة الأزهر، إن الكلمات غير قادرة على وصف المشاعر التي توجد داخل كل مسلم موجود الآن أمام جبل عرفات.

حجاج بيت الله على جبل عرفات

وأكد الدكتور محمد عبودة، خلال حواره لكاميرا "دي إم سي" أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده بصورة كبيرة، ولهذا يتباهي الله عز وجل بعباده أمام أهل السماء في هذا اليوم المبارك.

وتابع: "هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة على جبل عرفات، ويوجد على جبل عرفات الآن مسلمون من كافة أنحاء العالم".

ارتفاع درجات الحرارة 

واستطرد: "رغم قسوة أوضاع الطقس إلا أن مشاعر الفرحة من على جبل عرفات تجعلنا غير متذكرين لأي صعوبات تذكر".

محمد عبودة دي ام سي قناة دي أم سي حجاج بيت الله

الأكثر قراءة

حكم من أكل أوشرب ناسيا في صيام يوم عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب

صور تهنئة عيد الأضحى 2024 وعبارات المعايدة

موقف الأهلى من التعاقد مع الأردنى يزن النعيمات بالميركاتو الصيفى

موعد أذان المغرب اليوم السبت وقفة عرفة 2024 في مصر

بشرى سارة من "الزراعة" بشأن لحوم الأضاحى.. إليك التفاصيل الكاملة

عاجل| صفقة مفاجأة.. جوميز يوصى بضم نجم سيراميكا كليوباترا إلى الزمالك

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

العيد فى قصر الخديو

د. منى حلمى

العيد وبناء الانسان المصرى

حسين دعسة

5 قضايا لأزمات تزلزل العالم فى G7

علي سعدة

أطول إجازة فى مصر

صفاء النجار

دعانى لبيته «4»

ماجد حبته

مصر الخضراء والأكثر اخضرارًا

خالد حريب

الفستان وصاحب المقهى

حسين دعسة

الخوف على لبنان.. وحزب الله ينتظر القمة الثلاثية

صور

حجاج بيت الله الحرام يقفون بعرفة فى يوم الحج الأكبر

لقطات من مباراة الزمالك وسيراميكا كيلوباترا

أحمد فهمى وأوس أوس.. نجوم "عصابة الماكس" يحتفلون بالعرض الخاص

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ253 للعدوان.. شهداء وإصابات بالعشرات والجوع ينتشر بشكل خطير شمال غزة

إسرائيل تقصف غزة مع تصاعد التوترات على الحدود اللبنانية

لن نكون الحزام الأمنى.. سكان المستوطنات على الحدود مع لبنان يتظاهرون غدًا