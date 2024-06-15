محمد عبودة: رغم قسوة الطقس لكن مشاعر الفرحة أعلى جبل عرفات لا توصف

قال الدكتور محمد عبودة، المتخصص في مرصد الأزهر، ومدرس مساعد بجامعة الأزهر، إن الكلمات غير قادرة على وصف المشاعر التي توجد داخل كل مسلم موجود الآن أمام جبل عرفات.

حجاج بيت الله على جبل عرفات

وأكد الدكتور محمد عبودة، خلال حواره لكاميرا "دي إم سي" أن الله سبحانه وتعالى يحب عباده بصورة كبيرة، ولهذا يتباهي الله عز وجل بعباده أمام أهل السماء في هذا اليوم المبارك.

وتابع: "هناك ارتفاع شديد في درجات الحرارة على جبل عرفات، ويوجد على جبل عرفات الآن مسلمون من كافة أنحاء العالم".

ارتفاع درجات الحرارة

واستطرد: "رغم قسوة أوضاع الطقس إلا أن مشاعر الفرحة من على جبل عرفات تجعلنا غير متذكرين لأي صعوبات تذكر".