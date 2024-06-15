السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

استقرار سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2024 خلال التعاملات المسائية

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري وذلك وفقًا لآخر تحديث للبنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت في مصر 

خلال التعاملات المسائية شهد الجنيه المصري اليوم السبت استقرارًا في البنوك المصرية ليسجل نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع، وفقًا لآخر تحديث لموقع البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم السبت في البنوك المصرية في خلال التعاملات المسائية

ويقدم الدستور آخر تحديث لأسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم فقد شهد متوسط سعره استقرارًا ليبلغ 47.63 للبيع و47.77 للشراء.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي 

استقر سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 في البنك الأهلي مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية، ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي Cib

سعر صرف الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 شهد استقرارًا في البنك التجاري الدولي خلال التعاملات المسائية مقابل الجنيه المصري ليصبح 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

خلال التعاملات المسائية سجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 استقرارًا في بنك مصر مقابل الجنيه المصري ليبلغ 47.66 جنيه للشراء، و47.76 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدولار اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري خلال التعاملات المسائية في بنك الإسكندرية استقرارًا ليبلغ نحو 47.66 جنيه للشراء و47.76 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم السبت

وفقًا لأخر تحديث للبنك المركزي المصري، فإن سعر العملات اليوم السبت الموافق 15 يونيو 2024 سجلت استقرارًا خلال التعاملات المسائية، وجاءت الأسعار كالتالي: 

سجل سعر الدولار نحو 47.63 جنيه للشراء، و47.77 جنيه للبيع

سجل سعر الريال السعودي 12.70 جنيه للشراء، و12.74 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الاسترليني 60.48 جنيه للشراء، و60.67 جنيه للبيع

سجل سعر اليورو 51.14 جنيه للشراء، و51.31 جنيه للبيع.

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منتصف التعاملات.. سعر الدولار اليوم السبت 15-6-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك

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