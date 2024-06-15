رسميًا.. الإسماعيلى يعلن انتهاء أزمة الفلسطينى سعدو عبدالسلام

أعلن نادي الإسماعيلي، عن انتهاء أزمة اللاعب الفلسطيني سعدو عبدالسلام، رسميًا لاعب الفريق الأسبق، عقب تقدمه بشكوى لدى «فيفا» ضد مسئولي الدراويش.

وقال نادي الإسماعيلي، عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قررت غرفة تسويات المنازعات بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، رفض شكوى اللاعب الفلسطيني سعدو عبدالسلام، التي طالب فيها النادي بسداد مبلغ 200 ألف دولار، بداعي عدم تفعيل تعاقده مع الفريق الأصفر".

وأضاف نادي الإسماعيلي، في بيانه أن مجلس الإدارة برئاسة المهندس نصر أبوالحسن، أقر مكافأة خاصة للكابتن أشرف عبدالكريم إداري شئون اللاعبين بالنادي لإعداده عدة مذكرات الخاصة بالدفاع عن حقوق النادي، آخرها يوم 2 مايو الماضي، إلى أن صدر قرار برفض دعوى اللاعب.

من جانب آخر، يواصل الإسماعيلي، تدريباته المكثفة استعدادًا لمواجهة إنبي، بمسابقة دوري نايل.

موعد مباراة الإسماعيلي وإنبي بدوري نايل

يستضيف الإسماعيلي نظيره إنبي، في تمام السابعة مساء بعد غدٍ الإثنين، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة السادسة والعشرين بمسابقة دوري نايل.