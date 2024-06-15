خالد الجندى من جبل عرفات: "اللهم احفظ مصر ورخّص الأسعار لنا"

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا في خير أيام الله، بجوده وكرمه وإحسانه ومنه، وهنيئًا لكم المغفرة والعفو.

ودعا الجندي، خلال مداخلة لقناة "دي إم سي"، وهو على جبل عرفات، لحفظ مصر وأمنها وشعبها، قائلًا: "اللهم احفظ مصرنا وشعبها وحدودها ورئيسها وجيشها وكل إنسان فيها، اللهم أمن حدودنا، اللهم رخص الأسعار لنا، واجعل مصرنا رخاء وسائر بلاد المسلمين".

وأردف: "نسألك أن ترزق بهذه الرحلة كل مشتاق، وتغفر بها للناس جميعًا".

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