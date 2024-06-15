السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خالد الجندى من جبل عرفات: "اللهم احفظ مصر ورخّص الأسعار لنا"

خالد الجندي
خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إننا في خير أيام الله، بجوده وكرمه وإحسانه ومنه، وهنيئًا لكم المغفرة والعفو.

ودعا الجندي، خلال مداخلة لقناة "دي إم سي"، وهو على جبل عرفات، لحفظ مصر وأمنها وشعبها، قائلًا: "اللهم احفظ مصرنا وشعبها وحدودها ورئيسها وجيشها وكل إنسان فيها، اللهم أمن حدودنا، اللهم رخص الأسعار لنا، واجعل مصرنا رخاء وسائر بلاد المسلمين".

وأردف: "نسألك أن ترزق بهذه الرحلة كل مشتاق، وتغفر بها للناس جميعًا".

 

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خالد الجندي جبل عرفات مصر الأسعار عرفات

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