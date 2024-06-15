ناجيلسمان والنجاح في الاختبار الرسمي الأول مع ألمانيا

كانت مباراة منتخب ألمانيا ضد نظيره اسكتلندا في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الأولى ضمن بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا هي المباراة الرسمية الأولى لألمانيا تحت قيادة فنية من المدير الفني الألماني الشاب يوليان ناجيلسمان.

انطلاقة مختلفة

وتمكنت ألمانيا من حسم المباراة بنتيجة ثقيلة 5 – 1 وهذه الانطلاقة عكس انطلاقتها في النسخة الماضية 2020 تماما إذ انهزمت على يد منتخب فرنسا بنتيجة هدف نظيف في الجولة الأولى لحساب المجموعة السادسة.

ناجيلسمان وقيادة ألمانيا في 8 مباريات ودية

وقبل لقاء ألمانيا الأخير أمام اسكتلندا كان ناجيلسمان قد تولى المسئولية الفنية لألمانيا في 8 لقاءات جميعها ودية، واستطاع أن يقود ألمانيا إلى التغلب في 4 لقاءات منها على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3 – 1، ومنتخب فرنسا بنتيجة هدفين دون رد، ومنتخب هولندا بنتيجة 2 – 1، وبنفس النتيجة على منتخب اليونان، وتعادلت في لقائين، اللقاء الأول كان إيجابيا بنتيجة هدفين لمثلهما مع منتخب المكسيك، واللقاء الثاني كان سلبيا مع منتخب أوكرانيا في حين تكبد الخسارة في لقائين متتاليين أمام منتخبي تركيا بنتيجة 2 – 3، والنمسا بنتيجة هدفين دون مقابل.

أرقام ألمانيا مع ناجيلسمان

عموما في المواجهات التسع هذه سجلت ألمانيا بقيادة فنية من ناجيلسمان 18 هدفا بمعدل تسجيل هدفين في كل مواجهة، وهو معدل جيد في حين استقبلت شباكه 11 هدفا بمعدل استقبال 1.2 هدف في المواجهة الواحدة، وهو معدل ليس جيدا مع ملاحظة أن ألمانيا لم تتمكن من الخروج بشباكها نظيفة سوى في مواجهة وحيدة.

وهذا يوضح أن ناجيلسمان استطاع أن يطور من أداء ألمانيا على المستوى الهجومي لكنه لم يتمكن من احداث نفس هذا التطور على المستوى الدفاعي.

ألمانيا مع فليك

وكان ناجيلسمان قد حل في قيادة ألمانيا فنيا محل الألماني هانزي فليك بعد أن عجزت ألمانيا معه عن تحقيق الانتصار في الـ5 مباريات الودية الأخيرة إذ تلقت 4 هزائم منها 3 هزائم جاءت متتالية على يد منتخبات بولندا بنتيجة هدف نظيف، وكولومبيا بنتيجة هدفين دون رد، واليابان بنتيجة عريضة 1 – 4 ، وقبلها تلقت هزيمة على يد منتخب بلجيكا بنتيجة 2 – 3 فيما لم تتعادل سوى في مباراة واحدة مع أوكرانيا إيجابيا بنتيجة 3 أهداف لكل منهما.

إذن ناجيلسمان نجح في أول اختبار حقيقي في بطولة مهمة، وقوية للغاية.