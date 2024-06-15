"اليونيسف": ليس من الطبيعى أن يعيش أطفال غزة فى رعب مستمر

صرح المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" جيمس إلدر، اليوم السبت، بأنه ليس من الطبيعي أن يعيش أطفال قطاع غزة في رعب مستمر بسبب القصف الإسرائيلي.

وأضاف إلدر، في تصريحات صحفية اليوم، أن الوضع في غزة يزداد سوءًا للأطفال يومًا بعد يوم، وسط اشتداد الحر وتكدس العائلات في خيام فوق الرمال.

وحول تداعيات النزوح القسري بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، قال إلدر إن هناك 3 آلاف طفل كنا نقدم لهم مساعدات غذائية طارئة والآن لا نعلم مكانهم.

وأوضح متحدث اليونيسف، أنه مع استمرار القيود على إدخال المساعدات، بعد ما يزيد عن 250 يومًا من الحرب على غزة، يواجه أهالي غزة صعوبات بالغة في الحصول على الطعام لأطفالهم.

أونروا: أكثر من ٥٠ ألف طفل في غزة يحتاجون للعلاج من سوء التغذية الحاد

وسبق، وأعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، عن أن أكثر من 50 ألف طفل في قطاع غزة يحتاجون إلى العلاج من سوء التغذية الحاد.

وأضافت وكالة أونروا، في منشور لها على منصة إكس، اليوم، أنه مع استمرار القيود على المساعدات، لا يزال سكان غزة يواجهون مستويات يائسة من الجوع، لافتة إلى أن فرقها تعمل بلا كلل للوصول إلى العائلات بالمساعدات، ولكن الوضع كارثي.

وأوضحت أن الأوضاع الإنسانية ومعاناة المواطنين في قطاع غزة تتفاقم وتزداد سوءًا يومًا بعد يوم، نتيجة استمرار قوات الاحتلال بإغلاق المعابر ووقف تدفق المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية، وحرمان آلاف المرضى والمصابين من السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.