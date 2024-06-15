السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز

أحمد فايق: شعور وقوفى الآن على جبل عرفات لا أستطيع وصفه

جريدة الدستور

عبر الإعلامي أحمد فايق، عن مدى سعادته البالغة بوقوفه الآن على جبل عرفات لإتمام مناسك الحج هذا العام، معبرًا: "صعب أوصف إحساسي الحقيقي".

شعور الإيمان

وأكد الإعلامي أحمد فايق، خلال حواره لكاميرا "دي إم سي"، أنه يوجد الآن أكثر من 2 مليون مسلم من مختلف أنحاء العالم على جبل عرفات يدعون الله سبحانه وتعالى بالرحمة والمغفرة.

وأضاف في حديثه، أنه في هذا اليوم يباهي الله أهل السماء بأهل الأرض، وبالتالي شعور الوقوف على جبل عرفات أمر مشرف ورائع للغاية.

حجاج بيت الله

وتابع: "درجة الحرارة مرتفعة بصورة لا يتخيلها أحد، لدرجة أنه لا يوجد أحد قادر على لمس أي أداة معدن لشدة سخونتها".

واستطرد: "يجب الإكثار من أدعية الاستوداع في هذا اليوم المبارك"، قائلًا: "اللهم إني أستودعك أهلي وأصدقائي وكل ما لي في الدنيا".

أحمد فايق دي ام سي الاعلامي احمد فايق تكبيرا

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