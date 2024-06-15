السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انخفاض طفيف.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا أول أيام عيد الأضحى

حالة الطقس غدا
حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدًا الأحد أول أيام عيد الأضحى.. ارتفع البحث عن تلك الكلمات خلال الساعات القليلة الماضية من المصريين وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها معظم محافظات مصر خلال الأيام الحالية وبدء أول أيام عيد الأضحى المبارك، ونتيجة لذلك نستعرض حالة الطقس اليوم وخلال الأيام القادمة. 

حالة الطقس غدًا أول أيام عيد الأضحى 2024 

أعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية أن طقس غدًا الأحد الموافق 16 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك سيشهد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وتشهد أيضًا نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد على جمهورية مصر العربية

القاهرة الكبرى والوجه البحري 

العظمى 39

الصغرى 26

السواحل الشمالية 

العظمى 30

الصغرى 23

جنوب سيناء

العظمى 43

الصغرى 32

شمال الصعيد

العظمى 44

الصغرى 29

جنوب الصعيد

العظمى 47

الصغرى 32

حالة الطقس اليوم وغدًا أول أيام عيد الأضحى 2024

حالة الطقس اليوم السبت 

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن هناك استمرارا في ذروة الموجة شديدة الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة ليلًا على أغلب الانحاء معتدل على السواحل الشمالية، كما تشهد البلاد نشاط رياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة. 

درجات الحرارة اليوم 

القاهرة الكبرى والوجه البحري 

العظمى 43

الصغرى 29

السواحل الشمالية 

العظمى 33

الصغرى 24

جنوب سيناء

العظمى 44

الصغرى 32

شمال الصعيد

العظمى 45

الصغرى 30

جنوب الصعيد

العظمى 48

الصغرى 32  

جدير بالذكر أن  البلاد لا تزال تحت تأثير كتل هوائية شديدة الحرارة ورطبة نسبيًا مما يزيد الإحساس بحرارة الطقس مع درجات حرارة فوق المعدلات الطبيعة خلال هذا الوقت من حيث سجلت القاهرة اليوم 42.3 درجة.

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حالة الطقس اليوم وغدًا أول أيام عيد الأضحى 2024

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