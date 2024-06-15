السبت 15 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

يوسف وهبى يذبح 3 خراف فى عيد الأضحى.. ومشهد تسبب فى تدخل الرقيب

يوسف وهبي
يوسف وهبي

تتنوع طقوس وذكريات الفنانين من زمن الفن الجميل فى عيد الأضحى المبارك؛ منهم من يذبح أضحية يتقاسمها بين أسرته والفقراء، ومنهم من يوزعها بين الأسرة والعاملين معه والفقراء، وغيرها من الطقوس.

ومن أبرز طقوس مشاهير الفن؛ قصص عميد المسرح المصري والعربي يوسف وهبي، في عيد الأضحى المبارك:

3 خراف فى اليوم الأول من العيد

ومن بين طقوس الفنان يوسف وهبي عميد المسرح المصرى والعربي فى عيد الأضحى المبارك أنه كان يذبح 3 خراف في اليوم الأول من العيد ويوزع أحدها على أعضاء الفرقة المسرحية التابعة له، أما الأضحية الثانية فكان يخصصها كاملة  للفقراء، وكانت الأضحية الثالثة  لبيته وأقاربه.

يوسف وهبي وولائم من لحوم الخراف 

وكان يحرص يوسف وهبي على إقامة الولائم بفيلته في الهرم والتي كانت تحفل بمختلف أنواع الطعام المصنوع من لحوم الخراف نظرا لإدمانه أكل لحم الضأن. 

يوسف وهبي وذكريات العيد

فى عام 1956 نشرت مجلة الكواكب موضوعًا تحت عنوان "من ذكريات العيد" ، وكان من أبرز ما ذكرته المجلة ما حدث مع الفنان الكبير يوسف وهبي عام 1929 عندما جلس مع عدد من أصدقائه يتحدثون عن عيد الأضحى الذى كان اقترب ويبقى عليه أيام، وحينها حكى أحد الأصدقاء عن صديقه الذى طلق زوجته بسبب خروف العيد، حيث طلبت الزوجة من زوجها شراء خروف العيد ولكن لم يكن متوفرًا معه من المال ما يكفى لشراء الخروف، وهي قصة تأثر يوسف وهبي بها وقرر أن يقدمها في مسرحية جديدة أدخل فيها بعض المشاهد عن الخلافات الزوجية التي تحدث بسبب مطالب العيد من كعك وخرفان، وعندما عرضت المسرحية على الرقيب رفض هذه المشاهد، ورأى أن خروف العيد ليس بدعة وإنما شعيرة من شعائر الدين الحنيف، كما عرض الأمر على مشيخة الأزهر، فوافقت على رأى الرقيب، واضطر يوسف وهبى إلى تعديل هذه المشاهد، بحيث نصح الزوجات ألا يرهقن أزواجهن بطلبات العيد إذا لم تكن حالتهم المادية تسمح.

يوسف وهبي خراف مجلة الكواكب عيد الأضحى المبارك عميد المسرح المصري

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