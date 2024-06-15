السبت 15 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

272 مسجدا و23 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى بمطروح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أنهت مديرية الأوقاف في محافظة مطروح، استعداداتها لاستقبال أهالي وزوار المحافظة في الساحات والمساجد التي تم تخصيصها لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك وعددهم  ٢٣ ساحة و٢٧٢  مسجدا على مستوى مدن المحافظة الثمانية. 

 

 

جرى تجهيز 272 مسجدا و23 ساحة لإقامة شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك وأشهرهم “ المسجد  الكبير وساحته،  ومسجد العوام بساحته الشهيرة،  ومسجد التنعيم بساحاته التي تطل على كورنيش مدينة مرسي مطروح،  ومسجد الروضة، ومسجد الشيخ عطيوة، ومسجد بلال بن رباح بمدينة  مرسي مطروح”،  بالإضافة إلي الساحات الشعبية بمراكز الشباب  فضلا عن المساجد الكبري في باقي مراكز مدن المحافظة والساحات الشعبية بمراكز الشباب. 

 

مديرية الأوقاف في محافظة مطروح الساحات والمساجد صلاة عيد الأضحى أوقاف مطروح مطروح

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